Terra Drone übernimmt Skeye für beschleunigte globale Expansion

Tokio (ots/PRNewswire) - Terra Drone Ltd, ein globales Unternehmenmit Hauptsitz in Japan, hat die Mehrheitsbeteiligung am führendeneuropäischen Drohnen-Dienstleister Skeye erworben. Skeye wird alseuropäischer Hauptsitz von Terra Drone dienen. Durch diese Übernahmewird Terra Drone mit über 250 Mitarbeitern und Niederlassungen aufallen Kontinenten zu einem der größtenDrohnen-Dienstleistungsunternehmen.Terra Drone Ltd bietet seinen Kunden durch die Nutzung undEntwicklung hochmoderner Drohnen-Technologie sicherere, bessere undeffizientere Vermessungs- und Inspektionsdienste. Skeye ist einLuftvermessungs- und Inspektionsunternehmen mit Hauptsitz in denNiederlanden sowie Niederlassungen in Großbritannien und Belgien, dassich auf Drohnen für den Öl- und Gasmarkt konzentriert.Toru Tokushige, CEO von Terra Drone, äußerte sich zum Hintergrundder Übernahme: "Wir haben mit vielen Drohnenbetreibern in EuropaGespräche geführt, aber letztlich überzeugten uns die nachweislichenErfolge und die Professionalität von Skeye am meisten. Skeye hat eineausgezeichnete Erfolgsbilanz vorzuweisen und verfügt überumfangreiches Know-how zum On- und Offshore-Markt der Öl- undGasindustrie, sowohl hinsichtlich Inspektionen als auch3D-Vermessungen mit Drohnen. Wir könnten uns keinen besseren Partnerals Skeye wünschen, um unsere Technologien auf dem europäischen undafrikanischen Markt einzuführen."Pieter Franken, Managing Director von Skeye, fügte hinzu: "TerraDrone wird eine Fülle neuer Technologien sowie ein globales Netzwerkbereitstellen, dass wir nutzen können, um unsere internationalenKunden besser zu betreuen. So können wir sicherstellen, dass wirsämtlichen unserer Kunden jetzt und in der Zukunft weiterhin diefortschrittlichsten Technologien bieten können. DieTerraUTM-Betriebsplattform, 4G-Funktionalität zum Lenken der Drohnenüber weite Distanzen hinweg, das intern entwickelte Terra-LiDAR,Smart Learning-Inspektionssoftware und die urheberrechtlichgeschützte Kartierungssoftware Terra-Mapper sind nur einige Beispielevon Technologien, auf die wir durch diese Partnerschaft Zugrifferhalten."Informationen zu Terra DroneTerra Drone ist ein führendes internationales Unternehmen fürkommerzielle Drohnen-Technologien mit zehn Tochtergesellschaften inJapan, der APAC-Region, der EU, Afrika, Nordamerika und Südamerika.Der Schwerpunkt von Terra Drone liegt auf Anwendungen für denBergbau, das Bauwesen, Energieversorger und die Öl- und Gasindustrie.Diesen Industrien stellen wir schlüsselfertige Pakete bereit,einschließlich hochmoderner Hardware, Software, Service vor Ort undunbemanntem Verkehrsmanagement (Unmanned Traffic Management, UTM).Informationen zu SkeyeSkeye ist ein Luftvermessungs- und Inspektionsunternehmen mitFokus auf unbemannten Luftfahrzeugen, besser bekannt als Drohnen.Skeye ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit Niederlassungen inden Niederlanden, Großbritannien und Belgien.Weitere Informationen finden Sie aufhttps://www.terra-drone.nethttp://www.skeye.euLogo -https://mma.prnewswire.com/media/789228/TERRA_DRONE_skeye.jpgPressekontakt:Takumi Shiokawa+81364197193info@terra-drone.co.jpOriginal-Content von: Terra Drone Corporation, übermittelt durch news aktuell