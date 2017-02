TerraPay vereinfacht gemeinsam mit MoneyTrans und Paga internationale Überweisungen von Europa nach Nigeria

Amsterdam (ots/PRNewswire) -TerraPay (https://terrapay.com/), ein internationalesMobile-First-Zahlungsnetzwerk, gab heute bekannt, gemeinsam mitMoneyTrans (http://www.moneytrans.eu/), einem führenden, in Europaund Afrika tätigen Unternehmen für Geldüberweisungen, und Paga(https://www.mypaga.com/paga-web/customer), Nigerias erstemUnternehmen für Zahlungsverkehr und Finanzdienstleistungen, einenDienst für internationale Überweisungen von Spanien an mobileGeldbörsen in Nigeria einzuführen.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160829/402033LOGO )In Spanien ansässige Nigerianer können ab sofort in jedemMoneyTrans-Geschäft über Paga Geld an beliebige Mobiltelefonnummernin Nigeria schicken. Die Empfänger können das Geld bei über 11.000Paga-Stellen in ganz Nigeria oder kartenlos an Geldautomaten abheben.Alternativ können die Empfänger mit dem Geld Rechnungen bezahlen,Flugtickets kaufen oder das Geld an beliebige Telefonnummern oderBankkonten in Nigeria weiterschicken sowie zahlreiche weitere Dienstenutzen.Der mobile internationale Überweisungsdienst ist derzeit inSpanien verfügbar und soll in den kommenden Wochen auch in Belgien,Frankreich und Italien eingeführt werden.Jeremy De Smet, COO von MoneyTrans, kommentierte: "Wir freuen uns,einen weiteren großen Schritt getan zu haben, um in Afrika mobileGelddienste zu ermöglichen. TerraPay ist gut aufgestellt, um auf derGrundlage einer großen technischen Infrastruktur, die seit vielenJahren in Afrika besteht, eine starke Lösung anzubieten.""Nigeria bietet Unternehmen wie TerraPay vieleGeschäftsmöglichkeiten, da es sich um das größte Empfängerland fürÜberweisungen in Afrika handelt", so Ambar Sur, Gründer und CEO vonTerraPay. "Die Partnerschaft mit MoneyTrans und Paga wird beiinternationalen Überweisungen in Nigeria eine wichtige Rolle spielen,um Gebühren zu reduzieren, die Geschwindigkeit zu erhöhen undÜberweisungen benutzerfreundlicher zu gestalten."Jay Alabraba, Mitbegründer von Paga, kommentierte diePartnerschaft wie folgt: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mitTerraPay und MoneyTrans, mit der wir sichere Überweisungen zwischenSpanien und Nigeria ermöglichen. Dabei wird es sich um den ersten vonvielen wichtigen Überweisungskanälen handeln, die wir gemeinsameinführen werden. Indem wir die hohe Reichweite von Paga mit denbewährten Kompetenzen von TerraPay und MoneyTrans auf dem Gebiet derinternationalen Überweisungen kombinieren, bringen wir für Nigerianerzu Hause und in der Diaspora einen nahtlosen, benutzerfreundlichenDienst auf den Markt."Nigeria liegt auf Platz sechs der Länder mit dem weltweit höchsteninternationalen Überweisungsvolumen. Für das Jahr 2015 nannte dieWeltbank für Nigeria ein Überweisungsvolumen von 21 MilliardenUS-Dollar.PR-KontaktSundeep MehtaGlobal PR ManagerTerraPay, NiederlandeE-Mail: contactus@terrapay.comOriginal-Content von: TerraPay, übermittelt durch news aktuell