Ternium: Was muss ich hier unbedingt beachten?

An der Börse New York schloss die Ternium-Aktie am 09.08.2018 mit dem Kurs von 32,36 USD. Die Ternium-Aktie wird dem Segment "Stahl" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ternium einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ternium jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ternium-Aktie ein Durchschnitt von 34,19 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,36 USD (-5,35 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (35,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,46 Prozent), somit erhält die Ternium-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Ternium erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ternium. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ternium erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Iron & Steel"-Branche sind im Durchschnitt um 3,17 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,9 Prozent im Branchenvergleich für Ternium bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,17 Prozent im letzten Jahr. Ternium lag 3,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.