Terminvorschau vom 11. März bis 17. März 2019

Berlin (ots) - Montag, 11. MärzStraßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 14.3.)Am Montag wird das Parlament über eine Erweiterung desEU-Strafregisters ECRIS beraten, sowie über das freiwilligePartnerschaftsabkommen zwischen der EU und Vietnam und überRechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor.Außerdem auf der Tagesordnung stehen u.a. kurze Darstellungen derBerichte zum Stand der politischen Beziehungen zwischen der EU undRussland sowie zum Aufbau von EU-Kapazitäten für Konfliktverhütungund Mediation. Zudem steht eine Reform der EuropäischenBürgerinitiative auf der Agenda. Die vollständige Tagesordnung findenSie vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Brüssel: Treffen der Euro-GruppeWeitere Informationen werden vorab hier http://ots.de/uXFKHEbereitgestellt.Dienstag, 12. MärzStuttgart: DJW-Infotag zum Freihandelsabkommen EU-JapanAm 1. Februar trat das seit 2013 verhandelte Freihandelsabkommenzwischen der EU und Japan in Kraft. Es betrifft 635 MillionenMenschen, umfasst ein Drittel des globalen Bruttosozialprodukts undist damit das größte Freihandelsabkommen, das die EU je ausgehandelthat. Gemeinsam mit Experten aus Wirtschaft und Politik könnenUnternehmer bei diesem Infotag des Deutsch-JapanischenWirtschaftskreises DJW darüber diskutieren, welche Auswirkungen dasFreihandelsabkommen auf ihr Unternehmen haben wird und welche Chancensich daraus ergeben können. Ort: Haus der Wirtschaft,Willi-Bleicher-Straße 19. Zeit: 14 Uhr. Weitere Informationen dazufinden Sie hier http://ots.de/ScEpgU.Straßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/aR0Mot abgerufen werden.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 14.3.)Auf der Tagesordnung steht eine Aussprache mit dem slowakischenMinisterpräsidenten Peter Pellegrini über die Zukunft Europas, an derauch EU-Kommissionspräsident Juncker teilnimmt. Es folgen mehrereAbstimmungen, u.a. über das Protokoll zur Änderung desSeeverkehrsabkommens zwischen der EU und China (Beitritt Kroatiens),die Einfuhr von Kulturgütern, sowie den Schutz personenbezogenerDaten im Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen Parlament. ImAnschluss finden mehrere Aussprachen statt, u.a. über eineeuropäische Regelung für Sanktionen bei Verstößen gegen dieMenschenrechte, den Bericht 2018 über die Türkei, und die Einrichtungdes Asyl- und Migrationsfonds. Die vollständige Tagesordnung findenSie vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Brüssel: Unterstützerkonferenz zur Zukunft Syriens und der Region(bis 14.3)Unter dem gemeinsamen Vorsitz der EU und der VN wird die dritteKonferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Regionstattfinden. Ziel dieser Konferenz ist es, aufbauend auf den zweivorherigen Konferenzen humanitäre Hilfe zur Unterstützung der Syrerim Land und in den Nachbarländern sowie politische Unterstützung desFriedensprozesses zu mobilisieren. An der Konferenz werden auch dieEU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, EU-NachbarschaftskommissarJohannes Hahn und EU-Krisenschutzkommissar Christos Stylianidesteilnehmen. Am 14.3. ist für 13 Uhr eine Pressekonferenz geplant.Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/HAP2qpBrüssel: Rat für Wirtschaft und FinanzenDer Rat wird die EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebietefür Steuerzwecke überarbeiten. Zudem wollen die Minister einepolitische Einigung über den EU-Rahmen zur Harmonisierung derStruktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränkeerzielen. Außerdem wird der Rat über die Digitalsteuer sowie InvestEUberaten. Unter diesem vorgeschlagenen Programm soll eine Reihe derderzeit verfügbaren EU-Finanzierungsinstrumente zur Förderung vonInvestitionen, Innovation und der Schaffung von Arbeitsplätzen in derEU zusammengefasst werden. Weitere Informationen zur Ratssitzungfinden Sie hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2019/03/12/.Luxemburg: Schlussanträge am EuGH zu GlyphosatMehrere Mitglieder einer französischen Anti-Gentechnik-Gruppemüssen sich vor einem französischen Strafgericht wegenSachbeschädigung verantworten, weil sie in Geschäften Kanister desglyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittels Roundup mit Farbebeschmiert hätten, um sie unverkäuflich zu machen. Diese Aktion habeauf die etwaigen von diesem Pestizid ausgehenden Gefahren für diemenschliche Gesundheit und die Umwelt aufmerksam machen wollen. ImRahmen der Prüfung der Strafwürdigkeit dieser Aktionen stellt sichdas französische Strafgericht die Frage, ob die EU-Verordnung überdas Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ausreicht, um denSchutz der Bevölkerung und der Umwelt vollständig zu gewährleisten.Die Generalanwältin legt heute ihre Schlussanträge vor. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-616/17.Mittwoch, 13. MärzStraßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 14.3.)Das Plenum debattiert zunächst über den Klimawandel und dieVorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 21./22. März 2019.Anschließend wird u.a. über Flugsicherheit im Hinblick auf denAustritt des Vereinigten Königreichs aus der Union, das Abkommen überPartnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der EU und Turkmenistan,sowie über die Begriffsbestimmung, Aufmachung und Kennzeichnung vonSpirituosen und den Schutz geografischer Angaben für Spirituosenabgestimmt. Es folgen weitere Aussprachen, wie beispielsweise überunlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischenUnternehmen in der Lebensmittelversorgungskette und die Einrichtungdes Europäischen Währungsfonds. Die vollständige Tagesordnung wirdvorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlveröffentlicht.Donnerstag, 14. MärzBerlin: Internationale Kartellkonferenz mitEU-Wettbewerbskommissarin Vestager (bis 15.3.)Die Konferenz zählt zu den weltweit renommiertestenTagungsveranstaltungen zu Fragen des Kartellrechts und bietetFührungspersönlichkeiten und Wettbewerbsexperten aus der ganzen Weltein Forum für den Wissens- und Erfahrungsaustausch. ZurKonferenzeröffnung werden mehrere Keynote-Reden gehalten. Es sprechenu.a. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager,Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Daniel Ek, CEO undMitbegründer von Spotify. Weitere Informationen finden Sie hierhttp://ots.de/9bPaFq .Göttingen: Bürgerdialog zur Zukunft der EUDie Veranstaltung findet in Form zweier Dialoge in parallellaufenden Themenräumen statt. Interessierte Bürger können mitExperten zu den Themen "Riese oder Zwerg? Europas Rolle in der Welt"oder "Geld regiert die Welt? Wirtschaft und Soziales in der EU"diskutieren. Dr. Hans-Gert Pöttering, Präsident des EuropäischenParlaments a.D., wird ein einführendes Gespräch zum Thema "Wohin mitEuropa" leiten. Ort: Junges Theater Göttingen, Hospitalstraße 6,Zeit: 18 Uhr. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hierhttp://ots.de/kQPJcU.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAuf der Agenda stehen u.a. Aussprachen über den StrategischenJahresbericht über die Umsetzung und Verwirklichung der Ziele fürnachhaltige Entwicklung sowie die Umsetzung der Verordnung über einSchema allgemeiner Zollpräferenzen (APS-Verordnung). Es folgt eineAbstimmung über die Entschließungsanträge zur Aussprache über Fällevon Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und derRechtsstaatlichkeit (Artikel 135 GO). Die vollständige Tagesordnungfinden Sie vorab hierhttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Luxemburg: EuGH-Urteil über Familienzusammenführung nachbetrügerischen AngabenDer niederländische Staatsrat möchte wissen, ob ein zum Zweck derFamilienzusammenführung erteilter Aufenthaltstitel bzw. dieRechtsstellung als langfristig aufenthaltsberechtigterDrittstaatsangehöriger entzogen werden kann, wenn ihnen betrügerischeAngaben des Zusammenführenden zugrunde liegen, der Betreffende davonaber keine Kenntnis hatte. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-557/17.Luxemburg: EuGH-Urteil über Mehrwertsteuer bei FahrschulunterrichtDie A & G Fahrschulakademie ist der Ansicht, dass der von ihrangebotene Fahrschulunterricht von der Mehrwertsteuer befreit sei.Dafür beruft sie sich auf einen Steuerbefreiungstatbestand nach derMehrwertsteuerrichtlinie 2006/112, wonach Schul- undHochschulunterricht unter bestimmten Voraussetzungen von derMehrwertsteuer befreit ist. Nachdem das zuständige Finanzamt eineSteuerbefreiung abgelehnt und das Finanzgericht die dagegengerichtete Klage der Fahrschule abgewiesen hatten, ist nun derBundesfinanzhof mit dem Fall befasst. Der Bundesfinanzhof ersucht denGerichtshof in diesem Zusammenhang um Auslegung derMehrwertsteuerrichtlinie. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-449/17.Freitag, 15. MärzBerlin: Diskussionsveranstaltung "Frauen bewegen EuropäischePolitik!"Gender Five Plus (G5 +), der europäische Think Tank mit Sitz inBrüssel, lädt mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland im Rahmen der Europawahlen 2019 ein. Teilnehmen werdenunter anderem Maria Noichl, MdEP, Franziska Brantner, MdB, GabrieleBischoff, Präsidentin der Arbeitnehmergruppe des EuropäischenWirtschafts- und Sozialausschusses, Margarete Hofmann,Vizepräsidentin der European Women Lawyers Association, JoannaMaycock, Generalsekretärin der Europäischen Frauenlobby (EWL) undAgnès Hubert, Präsidentin von G5+. Ort: Europäisches Haus Berlin,Unter den Linden 78, Zeit: 9 Uhr. Weitere Informationen zurVeranstaltung finden Sie hier http://ots.de/dStTsP.Essen: Medienworkshop zur Europawahl und den EU-StrukturfondsWas ist von den Wahlen zum Europäischen Parlament in Zeiten vonBrexit, Trump und Neo-Nationalismus zu erwarten? Welche Folgen könnteeine Machtverschiebung im Europäischen Parlament für die ZukunftEuropas und die Metropolregion Ruhr haben? Um diese und weitereFragen geht es in dem kostenlosen Medienworkshop desBundespresseamtes "Europawahl 2019 - Europa als Chance für denStrukturwandel in der Metropole Ruhr?". Neben einem Mix ausKurzvorträgen, u.a. zur Arbeit des Parlaments, zu den Wirkungen derEU-Strukturfonds im Ruhrgebiet und EU-Recherchequellen, steht einErfahrungsbericht einer EU-Korrespondentin mit einer praktischenÜbung auf dem Programm. Anmeldung bei Thomas Eckelmann untereckelmann@pressto.de, Tel.: 0221/88 88 58 12. Ort: RegionalverbandRuhr, Kronprinzenstraße 6, Zeit: 9 Uhr. Den aktuellen Programmentwurfkönnen Sie hier https://bit.ly/2qh7zYS aufrufen.Brüssel: Assoziationsrat EU-TürkeiMehr Infos zu dem Treffen finden Sie vorab hierhttp://ots.de/uT5zFF.Brüssel: Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit undVerbraucherschutzDie Minister werden über den Europäischen Fonds für die Anpassungan die Globalisierung beraten. Aller Voraussicht nach wird der Rataußerdem Schlussfolgerungen zum Jahreswachstumsbericht und zumgemeinsamen Beschäftigungsbericht mit ihren beschäftigungs- undsozialpolitischen Leitlinien annehmen sowie den DreigliedrigenSozialgipfel am 20. März 2019 vorbereiten. Der Vorsitz wird dieMinister u.a. über die geplanten Gesetzgebungsdossiers zu einer neuenEuropäischen Arbeitsbehörde und zu einem europäischen Rechtsakt zurBarrierefreiheit informieren. Weitere Informationen werden vorab hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2019/03/15/bereitgestellt.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell