Terminvorschau 9.4.2018: Henkel, Münchener Rück und Bossard im Fokus!

Liebe Leser,

die neue Handelswoche kann mit einigen interessanten Terminen aufwarten. Unter anderem wird es frische Zahlen vom Börsenneuling Varta, Ahlers, EQS Group, Bauer, Gerresheimer, Helma, Sinnerschrader, Va-q Tec, Asknet und Schaltbau geben. Zu den Highlights der Woche dürften die Bilanzpressekonferenz von Wirecard am Donnerstag und der Jahresfinanzbericht von Rocket Internet am Freitag zählen. In beiden Fällen können Anleger mit einem detaillierten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Mark de Groot.