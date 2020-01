Terminhinweis: creditshelf startet Veranstaltungsreihe zur digitalen Mittelstandsfinanzierung / Finanz-Talk am 03. März 2020 in Berlin zum Auftakt

Frankfurt (ots) - "Digitale Mittelstandsfinanzierung - schnell, innovativ undbankenunabhängig" - unter diesem Motto lädt der digitale Mittelstandsfinanzierercreditshelf zu Paneldiskussionen über alternative Finanzierungsformen für dendeutschen Mittelstand in den nächsten Wochen in Berlin, Hamburg, München,Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt ein. Weitere Partner sind das Fintech iwocasowie der Kreditmarktplatz auxmoney. Die Veranstaltung wird moderiert vonCarsten Maybach, Partner bei FINYOND Capital. Gastgeber ist die internationaleWirtschaftskanzlei Taylor Wessing. Als Medienpartner fungiert Markt- undMittelstand.Der deutsche Mittelstand ist mit rund 99% aller deutschen Unternehmen dasRückgrat der deutschen Industrie. Umso wichtiger, dass der Finanzsektor dieseklein- und mittelständischen Unternehmen mit Finanzierungslösungen versorgt.Fast alle deutschen Banken sind hier aktiv, müssen sich aber alle mit den großenHerausforderungen der Finanzindustrie auseinandersetzen. Steigende Anforderungenin der Kapitalunterlegung, massive Kostensteigerungen durch die Digitalisierungund damit einhergehend ein zunehmendes Profitabilitätsproblem.Dies merken auch die zahlreichen deutschen Unternehmen, die eine klareVorstellung von moderner Fremdkapitalfinanzierung haben. Digitale Prozesse,Nutzung neuer Technologien, schlanke Prozesse und schnelle Entscheidungen. Diedigitale, alternative Mittelstandsfinanzierung über Plattformen und Marktplätzegewinnt daher seit Jahren zunehmend an Bedeutung und hat - vor allem mit Blickauf andere europäische Märkte - noch erhebliches Potential in Deutschland.Im Rahmen der Event-Reihe "FINANZ-TALK: Digitale Mittelstandsfinanzierung" habenGäste die Möglichkeit, sich über die neuesten Trends & Lösungen zu informierensowie mit Experten von marktführenden Anbietern in den Dialog zu kommen.Folgende Referenten haben bereits zugesagt: Dr. Daniel Bartsch, Gründungspartnerund Vorstand von creditshelf sowie Martin Schemm, Head of Strategic Partnerships& Brokers von iwoca Deutschland. Für auxmoney werden Battal Höke, LeiterBusiness Development Partnerships Firmenkredite, Dr. Cyrosch Kalateh, VicePresident Partnerships und Dominic Böhmer, Leiter Firmenkunden, auf dem Podiumsitzen. Die Gesprächsrunden werden von Carsten Maybach, Partner bei FINYONDCapital, moderiert.Termine und Veranstaltungsorte - jeweils 08:30 Uhr - 11:00 Uhr- Berlin, 03. März 2020Taylor WessingEbertstraße 15 10117 BerlinAnmeldung unter:https://www.xing.com/events/finanz-talk-berlin-marz-2020-2704328- Hamburg, 04. März 2020Taylor WessingHanseatic Trade CenterAm Sandtorkai 41 20457 HamburgAnmeldung unter:https://www.xing.com/events/finanz-talk-hamburg-marz-2020-2697395- München, 10. März 2020Taylor WessingIsartorplatz 880331MünchenAnmeldung unter:https://www.xing.com/events/finanz-talk-munchen-marz-2020-2704811- Stuttgart, 11. März 2020ARCOTEL Camino StuttgartHeilbronner Str. 2170191 StuttgartAnmeldung unter:https://www.xing.com/events/finanz-talk-stuttgart-marz-2020-2704838- Düsseldorf, 01. April 2020Taylor WessingBenrather Straße 1540213 DüsseldorfAnmeldung unter:https://www.xing.com/events/finanz-talk-dusseldorf-april-2020-2704844- Frankfurt, 02. April 2020Taylor WessingThurn-und-Taxis-Platz 660313 Frankfurt a. M.Anmeldung unter: ( href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href=' https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href=' https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href=' https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href=' https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href=' https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/events'> href=' https://www.xing.com/events '> href='https://www.xing.com/events'>https://www.xing.com/eventsa>) ( k-frankfurt-april-2020-2704862'>https://www.xing.com/events/finanz-talk-frankfurt-april-2020-2704862'> https://www.xing.com/events/finanz-talk-frankfurt-april

-2020-2704862 '> -frankfurt-april-2020-2704862'>https://www.xing.com/events/finanz-talk-frankfurt-april-2020-2704862'> https://www.xing.com/events/finanz-talk-frankfurt-april-

2020-2704862 '> https://www.xing.com/events/finanz-ta

lk-frankfurt-april-2020-2704862 '> https://www.xing.com/events/finanz-talk-fran

kfurt-april-2020-2704862 '> finanz-talk-frankfurt-april-2020-2704862'>https://www.xing.com/events/finanz-talk-frankfurt-april-2020-2704862'> https://www.xing.com/events/finanz-talk-frank

Über creditshelf:
creditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für den Mittelstand - einfach,schnell, innovativ. Denn die Kreditanalysen erfolgen schnell und einfach für dieKunden auf Basis einer von creditshelf selbst entwickelten Technologie. Dascreditshelf-Team besteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelangeErfahrungen in der Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. DerPionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörsegelistet.

Über iwoca:
iwoca wurde 2012 von dem Deutschen Christoph Rieche und seinem englischenGeschäftspartner James Dear gegründet, um Selbständigen und kleinen Unternehmeneinen einfacheren Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten. iwoca hatdafür den gesamten Kreditprozess digital neu aufgebaut und bearbeitet auchkleinere Anfragen sehr schnell, effizient und flexibel. Mit über 300Mitarbeitern in Deutschland und Großbritannien, EUR 1 Milliarde an ausgezahltenKrediten und 50.000 Kunden ist iwoca eines der am schnellsten wachsendenFintechs Europas. Im deutschen Markt ist iwoca der größte alternativeKreditgeber, der ausschließlich auf die Geschäftsmodelle von kleinen Unternehmenspezialisiert ist. Für seinen Service wird iwoca auf Trustpilot von über 2.000deutschen Kleinunternehmern mit einem 'Trustscore' von 4,9 aus 5 Sternenbewertet.

Über auxmoney:
auxmoney ist der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa. Private undinstitutionelle Anleger investieren auf auxmoney unmittelbar in vorgeprüfteKreditnehmer. Zudem bietet auxmoney Kredite für kleine und mittlere Unternehmenan. Durch einzigartige Risikomodelle und Expertise in der Bonitätseinschätzungkann auxmoney mehr Kredite für eine größere Anzahl an Personen und Unternehmenzur Verfügung stellen.

Über Taylor Wessing:
Taylor Wessing ist eine führende internationale Wirtschaftskanzlei. Ihre Anwälteberaten Unternehmen weltweit in allen Fragen des nationalen und internationalenWirtschaftsrechts. Mit mehr als 1.100 Rechtsberatern an 33 Standorten - inEuropa, dem Mittleren Osten, Asien und Repräsentanzbüros in den USA - bietet dieSozietät eine hochqualifizierte Beratung. Ergänzt wird die internationalePräsenz durch ein Netzwerk exzellenter Kooperationskanzleien, mit denen dieSozietät seit vielen Jahren bei grenzüberschreitenden Projekten erfolgreichzusammenarbeitet. In Deutschland ist Taylor Wessing mit mehr als 350 Beratern inBerlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München vertreten. Ihre Anwälte sindmit den Märkten, Leistungen und Produkten ihrer Mandanten bestens vertraut undsetzen sich intensiv mit aktuellen Entwicklungen, Technologien und Innovationenauseinander. Dieses branchenspezifische Wissen verbinden sie mit rechtlicherExpertise und bieten dadurch eine umfassende Beratung für Unternehmen, die ihrWachstum nachhaltig sichern und ausbauen wollen. Gemeinsam mit ihren Mandantenentwickeln die Rechtsberater von Taylor Wessing zukunftsorientierte Lösungen.

Über FINYOND Capital:
FINYOND Capital ist ein Small-Cap Growth Fonds, der in die Technologisierung imFinancial Services-Sektor investiert. Das betrifft sowohl regulierte Anbieterund FinTechs, wie auch B2B-Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind. DasTeam von FINYOND war zuvor bei Investmentgesellschaften, Banken undVersicherungen tätig. Nennenswerte Investments der Vergangenheit warenintelliAd, Grover, Gini, Candis und retresco. Wir investieren sowohl inMinderheiten wie auch in Mehrheiten von profitablen Unternehmen.