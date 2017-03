Terminhinweis: Saubere Luft für Stuttgart - Aktionsbündnis fordert Diesel-Fahrverbote in Stuttgart an allen Tagen und auch für Euro 6

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe, Verkehrsclub Deutschland,Bürgerinitiativen KUS, AGVL, BI Neckartor und Naturfreunde RadgruppeStuttgart stellen wirksame Maßnahmen und Forderungen für saubere Luftin Stuttgart ab dem 1. Januar 2018 vor - Deutsche Umwelthilfeveröffentlich Wintermessungen an Euro 6 Diesel-Pkw, erklärt sich zulaufenden Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungen gegenDiesel-Pkw-Hersteller - Demo auf dem CharlottenplatzDass Stuttgart die Stadt mit der mit Abstand schlechtestenLuftqualität in Deutschland ist, liegt nicht nur an der Topographieund der autofreundlichen Landes- wie Stadtregierung. Die hoheBelastung der innerstädtischen Atemluft mit Feinstaub undStickstoffdioxid ist auch unmittelbares Ergebnis eines besondershohen Anteils vermeintlich moderner Euro 6 Diesel-Pkwsüdwestdeutscher Autokonzerne.Im Rahmen dieser Pressekonferenz werden wir Ihnen die aktuellen,erschreckend hohen NOx-Emissionen der Winter-Straßenmessungen desEmissions-Kontroll-Instituts der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an Euro6 Diesel-Pkw vorstellen. Darüber hinaus bewertet die DUH ihreErfahrungen aus 18 Monaten Zusammenarbeit mit der Landesregierung zurAufklärung des Abgasskandals und stellt ihre nächsten rechtlichenSchritte vor.Das Bündnis aus Umweltverbänden und Bürgerinitiativen ausStuttgart wird das Antwortschreiben an Sozialminister Luchapräsentieren und eine Studie zum Zusammenhang zwischen Feinstaub undder Grippewelle 2016 /2017 vorstellen. Außerdem werden sie Ihnenerläutern, welche über das Dieselfahrverbot hinausgehenden, weiterenMaßnahmen ergriffen werden müssen, um spätestens ab Januar 2018 inStuttgart keine weiteren Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub undStickoxiden mehr zu haben.Zur Pressekonferenz, dem anschließenden Fototermin ab 12.30 Uhrsowie der Kundgebung auf dem Charlottenplatz um 17.30 Uhr sind Sieherzlich eingeladen.Im Anschluss an die Pressekonferenz macht das Bündnis von ca. 12.30 - 15 Uhr mit einem über zehn Meter großen, aufblasbaren Auto unddem Slogan "Diesel-Abgase töten" auf dem Schlossplatz auf diefortgesetzte Luftverschmutzung in Stuttgart aufmerksam.Um 17 Uhr startet eine Fußgänger-Demo von der MessstationHohenheimer Straße über die B27 sowie eine Rad-Demo vom Neckartorüber die B14 zum Charlottenplatz. Dort findet um 17.30 Uhr dieKundgebung statt, bei der ab ca. 17.30 Uhr Jürgen Resch,Geschäftsführer der DUH und Ärztin Dr. Angelika Linckh sprechenwerden.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz, demanschließenden Fototermin und der Demo auf dem Charlottenplatz undbitten um Anmeldung an presse@duh.deDatum: Donnerstag, 30.3.2017, Pressekonferenz von 11-12.30 UhrOrt: Globales Klassenzimmer, Charlottenplatz 17, 70173 StuttgartTeilnehmer:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer Deutsche Umwelthilfe e.V.Dipl.Ing. Ewald Thoma Arbeitsgemeinschaft Verkehrslärm RegionLeonberg (AGVL)Manfred Niess, Klima- und Umweltbündnis Stuttgart (KUS)Christoph Link, Verkehrsclub Deutschland VCD e.V., KreisverbandStuttgartPeter Erben, Bürgerinitiative NeckartorPeter Pipiorke, Naturfreunde Radgruppe Stuttgart e.V.Für Rückfragen vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, Deutsche Umwelthilfe, persönliche Referentindes Bundesgeschäftsführers0151 17281752, bohmueller@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell