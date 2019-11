Terminhinweis: Saubere Luft für Ludwigsburg: Verwaltungsgerichtshof verhandelt über Klage der Deutschen Umwelthilfe

Berlin (ots) - Am 26. November verhandelt der VerwaltungsgerichtshofBaden-Württemberg öffentlich über die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH)gegen das Land Baden-Württemberg für die Saubere Luft in Ludwigsburg.Im März 2018 hatte die DUH Klage gegen das Land Baden-Württemberg eingereicht.Ziel der Klage ist die Einhaltung des seit 2010 EU-weit geltenden Grenzwerts fürStickstoffdioxid (NO2). Der NO2-Jahresmittelwert von 40 µg/m³ wird an dereinzigen verkehrsnahen Messstation seit Jahren überschritten. Im Jahr 2018 lagdie Belastung an der Friedrichstraße bei 51 µg/m³.Weitere, bislang von der Stadt nicht aktiv thematisierte Modellierungen zeigen,dass auch andere Teile der Stadt stark mit NO2 belastet sind. So wiesen dieModellierungen für 2017 für die Keplerstraße einen NO2-Wert von 72 µg/m³ und ander Stuttgarter Straße von 66 µg/m³ auf. Aus Sicht der DUH eignet sich derverspätet überarbeitete Luftreinhalteplan nicht, die Luftbelastung im gesamtenStadtgebiet einzuhalten.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch steht vor der mündlichen Verhandlung ab9.30 Uhr vor dem Gericht für Interviews zu Verfügung, ebenso nach Ende derVerhandlung gemeinsam mit Rechtsanwalt Remo Klinger.Für Gespräche vor Verhandlungsbeginn bitte wir um Hinweis an presse@duh.de.Mit freundlichen GrüßenAnn-Kathrin MarggrafPressesprecherinDatum: Dienstag, 26. November 2019, 10:15 Uhr (Beginn der Verhandlung)Ort: Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 68165 Mannheim, Schubertstraße11, Erdgeschoss, Sitzungssaal IITeilnehmende:· Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170· Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger, 0171 2435458Kontakt vor Ort:Ann-Katrin Bohmüller, Persönliche Referentin von Jürgen Resch, 015117281752Pressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4449541OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell