Terminhinweis/Pressekonferenz - Studienveröffentlichung: JAKO-O Bildungsstudie regional Nordrhein-Westfalen / 23. März 2017, 10:30 Uhr, Düsseldorf

Düsseldorf (ots) -JAKO-O Bildungsstudie regional- Eltern beurteilen Schule in Nordrhein-Westfalen48 Prozent der Eltern in Nordrhein-Westfalen halten dieBildungspolitik im eigenen Bundesland für schlechter, 30 Prozent fürbesser als in anderen Bundesländern. Wie Eltern einzelnebildungspolitische Aspekte, die Reformmaßnahmen der Landesregierungund die Schulsituation ihrer Kinder beurteilen, zeigen die Ergebnisseder JAKO-O Bildungsstudie regional Nordrhein-Westfalen. ZurPräsentation der repräsentativen Studienergebnisse laden wir Sieherzlich ein.Die Studie beschäftigt sich unter anderem mit diesenThemenbereichen:- Bildungspolitik und Chancengleichheit- Schulzeit bis zum Abitur (G8/G9)- Ganztagsschule- Inklusion- Integration von Flüchtlingskindern- Unterrichtsausfall- Lernen in Schule und FamiliePodium:- Klaus-Peter Schöppner, Mentefactum GmbH- Prof. Dr. Dagmar, Fakultät für Erziehungswissenschaft, UniversitätHamburg- Petra Windeck, Vorstandsvorsitzende Deutscher Familienverband NRWe.V. und Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft derFamilienverbände in NRWTermin: Donnerstag, 23. März 2017, 10:30 UhrOrt: Mercure Hotel Düsseldorf Seestern, Raum Seestern-Lörick,Fritz-Vomfelde-Straße 38,40547 Düsseldorf