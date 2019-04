Terminhinweis: Netzpolitischer Abend Spezial mit Dr. Patrick Breyer

Berlin (ots) - Im Vorfeld der Europawahl lädt die DigitaleGesellschaft e.V. zu einer netzpolitischen Podiumsdiskussion mitVertreterinnen und Vertretern verschiedener Parteien ein.[1]Der Jurist Dr. Patrick Breyer, Datenschutzexperte undSpitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl, diskutiert mitSusanne Zels (CDU), Dr. Laura Sophie Dornheim (Grüne), Matthias Ecke(SPD), Juliane Hüttl (FDP) und Konstanze Kriese (Linke) dieDigitalpolitik der Europäischen Union. Moderieren wird John Weitzmann(Digitale Gesellschaft, Wikimedia Deutschland).Wo: ALEX-Halle, Rudolfstraße 1-9, BerlinWann: Dienstag, 16. April 19:00 - 21:00 Uhr"Eine falsch gestaltete digitale Revolution kann unsereGesellschaft in einen Zensur- und Überwachungsstaat oder in einenungebändigten Überwachungskapitalismus führen", erklärt PatrickBreyer. "Ein starker Schutz der Menschenrechte und digitale Kompetenzin Europa können aber auch die Grundlage für künftigen Wohlstand ineiner offenen Gesellschaft schaffen. Bei der Europawahl kann jederüber unsere digitale Zukunft mitentscheiden."Hintergrund:Die Digitalisierung ist eine der einschneidenstengesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit. ObUrheberrechtsreform, Datenschutzgrundverordnung oderVorratsdatenspeicherung - netzpolitische Themen prägen die Politikder EU entscheidend mit und sind oftmals stark umstritten.Vor diesem Hintergrund sollen anlässlich der Wahl zum EuropäischenParlament die netzpolitischen Agenden von CDU, SPD, Bündnis 90/DieGrünen, FDP, der Linken und der Piratenpartei in einerPodiumsdiskussion mit Parteivertreterinnen und Parteivertreternerörtert werden.Im Fokus der Diskussion werden zwei Themengebiete stehen:1. Wie soll der europäische Datenschutz und die Datenökonomie derZukunft aussehen? Welche Bilanz können wir nach einem JahrDatenschutzgrundverordnung ziehen? Welche Ziele können mit dere-Privacy-Verordnung erreicht werden?2. Sollen Online-Plattformen stärker reguliert werden?Urheberrechtsverletzungen, Hate-Speech, Fake News und Terrorismuswerfen die Frage auf, ob Plattformen für hochgeladene Inhalte direktverantwortlich sein sollen. Sind Uploadfilter der richtige Weg?Welche Folgen haben Regulierungsansätze für politischeGrundfreiheiten wie die freie Meinungsäußerung?Quellen/Fußnoten:[1] Ankündigung des Veranstalters:http://ots.de/9GcmOuPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell