Terminhinweis: Für sauberes Wasser: Deutsche Umwelthilfe reicht Klage gegen Landesregierungen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein

Berlin (ots) - Große Bereiche Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens leidenunter Überdüngung. Die zu hohen Stickstoffeinträge, hauptsächlich auslandwirtschaftlichem Dünger, sorgen dafür, dass der zulässige Nitrat-Grenzwertvon 50 mg/l im Grundwasser an vielen Messstellen in der Region überschrittenwird.Die zuständigen Behörden haben über Jahre dabei versagt, Grund- undOberflächengewässer ausreichend zu schützen und gesetzliche Vorgaben umzusetzen.So müssen die Wasserversorger immer mehr investieren, um das Trinkwasser vorVerunreinigungen durch Nitrat zu schützen und eine gute Qualitätsicherzustellen. Auch ist die Düngeverordnung nicht ausreichend, um die hoheNitratbelastung des Grundwassers ausschlaggebend zu verringern.Für sauberes Wasser und die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenenNitrat-Grenzwerts reicht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Klage gegen dieLandesregierungen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein. Vertreten wirddie DUH von der Kanzlei Geulen & Klinger, mit der sie bereits bei den Klagen fürdie saubere Luft zusammenarbeitet.Im Rahmen einer Pressekonferenz möchten wir Ihnen die Beweggründe und dieKlagestrategie erläutern und auf effektivere Maßnahmen zum Schutz desGrundwassers hinweisen.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum: Mittwoch, 20. November 2019, 9:30 UhrOrt: Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / EckeReinhardtstraße 55, Raum 3, 10117 BerlinTeilnehmende:- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH- Dr. Caroline Douhaire, Rechtsanwältin Kanzlei Geulen & Klinger- Peer Cyriacks, Stellvertretender Bereichsleiter Naturschutz DUH- Olaf Bandt, Vorsitzender BUND Bundesverband- Carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler, Vorstandsmitglied BUNDLandesverband NiedersachsenPressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell