Terminhinweis: Armutskongress am 10./11. April 2019 in Berlin u.a. mit Heribert Prantl, Bettina Kohlrausch, Andrej Holm

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Baustelle Deutschland. Solidarischanpacken!" laden der AWO Bundesverband, der DeutscheGewerkschaftsbund, die Nationale Armutskonferenz und der ParitätischeGesamtverband gemeinsam mit 26 weiteren zivilgesellschaftlichenOrganisationen und Verbänden zum dritten Armutskongress in Berlinein.Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, Vertreter*innen derVerbände, Gewerkschaften und sozialen Organisationen sowieWissenschaftler*innen, werden sich gemeinsam an zwei Tagen mit densozialpolitischen Dauerbaustellen und Potenzialen für eine wirksameArmutsbekämpfung beschäftigen, Forderungen formulieren und Lösungenentwickeln. Eröffnet wird der Armutskongress in diesem Jahr von demJournalisten und Autor Prof. Dr. Heribert Prantl. DieKongressteilnehmer*innen erwartet eine Vielzahl an Impulsforen, u.a.zu den Themen Wohnen, Rente, Arbeitsmarktpolitik, Pflege, Gesundheit,Bildung, Teilhabe und Partizipation sowie Podiumsdiskussionen mitVertreter*innen der Parteien. Das ausführliche Programm finden Siehier: https://www.armutskongress.de/dabei-sein-2019/programm/Der Kongress ist öffentlich und findet am 10. und 11. April 2019im LangenbeckVirchowHaus (Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin) statt.Der Kongress ist mit 500 Teilnehmer*innen ausgebucht.Pressebriefing zum Kongressauftakt:Für Medienvertreter*innen gibt es am Mittwoch, den 10. April 2019um 10.15 Uhr ein PresseBriefing am Veranstaltungsort(LangenbeckVirchowHaus, Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin) im EG inder PresseLounge (ausgeschildert).Medienvertreter*innen werden gebeten, sich für die Teilnahme amKongress per EMail unter Angabe von Name und Medium zu akkreditieren.Bitte teilen Sie uns nach Möglichkeit auch Ihre Interviewwünschevorab mit.Pressekontakt:Janina Yeung, armutskongress@paritaet.org, Tel. 030/24636435Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell