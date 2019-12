Termine platzen, Transportkosten steigen: Staus und Geisterbaustellen legen Transportbranche lahm (FOTO)

Erkrath (ots) -- 20 Prozent der Staus werden durch Baustellen verursacht- 5.000 Straßen- und 1.000 Eisenbahnbrücken sind dringendsanierungsbedürftig- Geisterbaustellen, um Vertragsstrafen zu entgehenDer Verein "Die Transportbotschafter" hat sich des Themas Baustellen aufdeutschen Autobahnen angenommen, um darauf aufmerksam zu machen, unter welchenProblemen die Logistikwirtschaft seit Jahren leidet. Alleine im November gab esdeutschlandweit 517 Autobahnbaustellen - 37 mehr als im Vorjahresmonat,informiert der Verein auf Basis der Erhebungen des Automobilclubs ADAC. Die amstärksten beeinträchtigte Autobahn ist derzeit die A7.Hinzu kommt, dass 5.000 Brücken auf dem Fernstraßennetz dringendsanierungsbedürftig sind. "Das macht allen Verkehrsteilnehmern zu schaffen,besonders aber der Transportbranche, die täglich Termine und Lieferfristenhalten muss", sagt Transportbotschafter Jens Thiermann, Vorsitzender desVereins. "Transportunternehmen verplempern täglich nicht nur kostbare Zeit undSprit, auch der Fahrzeugverschleiß steigt", betont Thiermann.Alleine im Nadelöhr Hamburg stehen täglich etwa 18.000 Fahrzeuge im Stau. "EineStunde hin und zurück kostet unsere Unternehmer pro Fahrzeug zusätzlich 200Euro", sagt Thomas Rackow Geschäftsführer des Unternehmensverbandes LogistikSchleswig-Holstein.Direkt betroffen sind auch die Berufskraftfahrer. Nicht nur, dass sie täglichdem Risiko ausgesetzt sind, staubedingt ihre Lenkzeit zu überziehen. Wer nichtjeden Stau auf dem Ausdruck seines Fahrtenschreibers akribisch dokumentiert, denbittet der Staat am Ende auch noch zur Kasse und lässt ihn für seine eigenenVersäumnisse zahlen. Für die meisten Fahrer vergeht inzwischen kein Tag mehrohne Stau.Der volkswirtschaftliche Schaden beträgt aufs Jahr gerechnet rund 15 Mrd. Euro"Verkehrsexperte Prof. Michael Schreckenberg von der Universität Duisburg-Essengeht davon aus, dass 20 Prozent der Staus in Deutschland durch Baustellenverursacht werden. "Der dadurch entstehende volkswirtschaftliche Schaden beträgtaufs Jahr gerechnet rund 15 Mrd. Euro", konstatiert er. Ein großes Ärgernisstellen ihm zufolge die sogenannten Geisterbaustellen dar. "Um keineVertragsstrafen zu kassieren, richten Bauunternehmen häufig Baustellen ein,gearbeitet wird dort aufgrund von Arbeitskräftemangel aber dann wochenlangnicht", stellt er fest. Staus in Geisterbaustellen sind unnötig und vermeidbar.Zwar investiert der Bund gerade massiv in die Verkehrsinfrastruktur, zahlloseBaustellen sind aber die Folge. Transportunternehmen leiden doppelt. Ist die imBaustellenstau verbrachte Zeit zu lang, müssen Fahrer eine Pause oderTagesruhezeit einlegen - häufig auf einem der total überfüllten Rastplätze. LautBundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) fehlen derzeitdeutschlandweit rund 40.000 Lkw-Stellplätze. "Mitunter platzen Termine und dieTransportunternehmer bekommen Probleme mit ihren Auftraggebern", stellt Prof.Dr. Engelhardt, Vorstandssprecher des BGL, fest.Doch einfach auf die Schiene ausweichen, geht seiner Meinung nach auch nicht.Denn das Gleisnetz ist ebenfalls marode und wird derzeit aufwendig saniert. DieFolge sind auch hier zahlreiche Baustellen mit daraus folgendenKapazitätsverlusten und Pünktlichkeitsproblemen. "Der Lkw wird in Deutschlandimmer als Stauverursacher Nummer Eins stigmatisiert, dabei sindTransportunternehmer die größten Leidtragenden der aktuellen Baustellenwut inDeutschland", sagt Transportbotschafter Thiermann.Weitere Infos unter www.transportbotschafter.deUmfassender Pressebericht unter: http://ots.de/oI9f3jPressekontakt:Die Transportbotschafter e.V."Annika ReischTel.: 0211 - 88 26 41 01annika@transportbotschafter.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139309/4458346OTS: Die Transportbotschafter e.V.Original-Content von: Die Transportbotschafter e.V., übermittelt durch news aktuell