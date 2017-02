Welche Börsenarten gibt es? - Terminbörsen: Die Welt der Futures und Optionen An Terminbörsen erfolgt die Abwicklung von Termingeschäften. Diese sind dadurch charakterisiert, dass Verträge in der Gegenwart abgeschlossen, aber erst in der Zukunft erfüllt werden. Die Umsetzung erfolgt mit Futures und Optionen (siehe auch Artikel „Was sind Futures und Optionen?“)....