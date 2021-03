Terminaviso: VERBUND Jahresergebnis 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Wien (ots) - Live-Übertragung des Finanzergebnisses zum Gesamtjahr 2020 der VERBUND AG am 17.3.2021 um 09:00 Uhr CETVERBUND lädt zur Live-Übertragung des Jahresergebnisses 2020mitMag. Dr. Michael Strugl MBA, CEO VERBUNDDr. Peter F. Kollmann, CFO VERBUNDLive-Übertragung der Pressekonferenz unter:https://streaming.ots.at/streaming/verbund-20210317e/VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 95 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2019 mit rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 3,9 Mrd. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. Weitere Informationen: www.verbund.comPressekontakt:VERBUND AGMag. Ingun MetelkoUnternehmenssprecherinTel.: +43 (0) - 50313 – 53 748Mobil: +43 664 380 92 69mailto: ingun.metelko@verbund.comOriginal-Content von: VERBUND AG, übermittelt durch news aktuell