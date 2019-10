Hamburg (ots) - Die Schauspielerin Linda Hamilton, 63, die durchihre Rolle in den Terminator-Filmen weltberühmt wurde, beschreibt imZEITmagazin ihr Leben mit einer bipolaren Störung: "Ich bin bipolar,mein Gehirn läuft ohne Pause auf Hochtouren", sagt sie. In ihrem Kopfliefen "dauernd Wortgefechte ab". Ihre "überschüssige Energie", soHamilton, breche sich auch in ihren Träumen Bahn: "Ich glaube, siehaben mir geholfen, halbwegs gesund zu bleiben." Ihre Träume seien"eine Art nächtlicher Reinigung": "Das Gift in mir, die Angst, dieWut, die Verletzlichkeit - all das fließt in meine Träume ein."Die ersten Jahrzehnte ihres Erwachsenenlebens seien für sie undfür die Menschen um sie herum "extrem schwierig" gewesen: "AufAußenstehende mag ich wie eine starke junge Frau gewirkt haben", sagtHamilton. "Aber wer mich besser kannte, wusste: In mir tobte dasChaos." Linda Hamilton: "Ich war schon 40, als ich erstmals alsbipolar diagnostiziert wurde." Danach, sagt sie, habe sie endlichangefangen zu begreifen, was in ihr vorging: "Ich bekam Medikamente,die mir halfen, therapeutische Hilfe anzunehmen und umzusetzen."Zurzeit denke sie häufig an ihre beiden Ehen zurück, "an all dietiefen Verletzungen; an meinen ersten Mann, der mich kurz nach derGeburt unseres Sohns verlassen hat; an die Ehe mit James Cameron, dievon unerbittlichen Kämpfen geprägt war; daran, wie wichtig all dasfür mich war und wie sehr es mich vereinnahmt hat". Früher habe siegeglaubt, "für immer zusammenzubleiben wäre der einzige Weg zumGlück". Hamilton: "Mit mir selbst glücklich zu sein, als starke,unabhängige Frau, ohne Partner - das war für mich unvorstellbar."Heute wolle sie "um nichts in der Welt zurück in dieseBeziehungen": "Ich führe ein wunderbares Leben, ohne Partner, aberreich an Beziehungen zu meiner Familie, zu Freunden und Nachbarn."Sie wünsche sich, ihrem jüngeren Ich sagen zu können: "Beziehungenscheitern, Herzen werden gebrochen, das ist der Lauf der Dinge; seinGlück von einer einzigen Person abhängig zu machen ist ungesund - esführt dazu, dass diese Person dich zerbrechen kann." Linda Hamilton:"Dieses Wissen hätte mir viel Leid erspart."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell