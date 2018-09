Terminankündigung: TUI expandiert mit Lifestyle-Marke TUI Blue in Österreich - Spatenstich im Montafon

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Am Freitag, 28. September, 11 Uhr, Spatenstichfür das TUI Blue Hotel Montafon in Schruns/Tschagguns. TUIAufsichtsratsvorsitzender Professor Dr. Klaus Mangold, TUI VorstandSebastian Ebel und Erik Friemuth, Managing Director TUI Hotels &Resorts, werden mit Vertretern des Landes Vorarlberg, der GemeindenSchruns und Tschagguns das Bauprojekt starten. Das 149-Zimmer Hotelsoll in der Wintersaison 2019/20 eröffnet werden. Die Hotelmarke TUIBlue steht insbesondere für Lifestyle, Fitness und authentischeErlebnisse in der Region. TUI ist der weltweit führendeTouristikkonzern und betreibt 380 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe, eineFlugzeugflotte von 150 Flugzeugen und beschäftigt weltweit 67.000Mitarbeiter. In Österreich ist TUI mit der Tochtergesellschaft TUIAustria mit rund 630 Mitarbeitern präsent. Neben dem neuen TUI BlueMontafon betreibt TUI in Österreich ein weiteres TUI Blue Hotel inSchladming sowie fünf Robinson Clubs in Vorarlberg, dem SalzburgerLand, Oberösterreich und Kärnten.Pressekontakt:TUI GroupGroup Corporate & External AffairsNatascha KreyePressesprecherin TUI Hotels & ResortsKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6029natascha.kreye@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell