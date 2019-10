Terminankündigung: Podiumsdiskussion zum Trans* Day of Remembrance

Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität(DGTI) und der Lesben- und Schwulenverband in Bayern (LSVD) veranstalten am 02.November im Zusammenhang mit dem diesjährigen Trans* Day of Remembrance [1],eine Podiumsdiskussion zu verschiedenen queeren Themen in München. ZoeyMatthies, Queer-Themenbeauftragte der Piratenpartei diskutiert mit Karl-HeinzBrunner (SPD), Tessa Ganserer (Bündnis90/Die Grünen), Thomas Lechner (DieLinke), Sebastian Körber (FDP), Julia Steenken (DGTI) und Markus Apel (LSVD)über die aktuelle rechtliche, sowie soziale Situation von trans Personen inDeutschland.Wann: 2. November 2019, 17:00 UhrWo: Münchner Aids-Hilfe, Lindwurmstraße 71 [2]"Für mich ist der "Trans* Day of Rememberance" einer der wichtigsten Tage desJahres. Es ist der Tag, an dem wir all jener gedenken, die wir verloren haben.Die Suizidrate unter trans Menschen ist enorm hoch, über 40% gaben bei einerStudie an, mindestens einen Versuch hinter sich zu haben. Diese traurigeStatistik wollen wir ändern. Diskriminierung, Hass und Gewalt sind noch immerallgegenwärtig. Dagegen müssen wir täglich ankämpfen. Ich freue mich über dieGelegenheit, diese Probleme diskutieren zu dürfen, um dann auch gemeinsamLösungen zu finden," erklärt Zoey Matthies, Queer-Themenbeauftragte derPiratenpartei.Quellen/Fußnoten:[1] TDOR: https://tdor.info/[2] Veranstaltungshinweis vom LSVD:https://bayern.lsvd.de/veranstaltungen/podiumsdiskussion-tdor2019/Pressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell