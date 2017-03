Terminankündigung: Nutzenbewertung biomarkerbasierter Brustkrebstests vs. Versorgungsrealtität: Wege aus den Dilemma. Diskutieren Sie mit Experten aus Deutschland und den USA am 10.03.17 in Berlin!

Berlin (ots) - Seit vielen Jahren befindet sich die Antwort aufdie Frage, ob und wie biomarkerbasierte Brustkrebstests regelhaft vonder gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden können, in derWarteschleife. Der mit Spannung erwarteten Entscheidung desGemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) könnte das Warten für vieleÄrzte, Hersteller und Patientinnen ein Ende haben."In der Zwischenzeit haben wir uns vorgenommen, alle von derEntscheidung betroffenen Gruppen zu einer neutralenInformationsveranstaltung einzuladen. Denn wir haben festgestellt,dass zwar viele Informationen kursieren, die Daten aberunterschiedlich interpretiert werden - und teilweise auch schlichtwegzur Verwirrung führen", sagen Dr. Frieda Gerdes und Cornelia Wanke,Geschäftsführerinnen von Hello Healthcare Berlin. "Deshalb kommen beiunserem Summit diejenigen zu Wort, die täglich mit dem ThemaBrustkrebs umgehen."Den wissenschaftlichen Vorsitz des Summits, der am kommendenFreitag, 10.3. von 10.00 bis 13.30 Uhr im Haus derBundespressekonferenz in Berlin stattfindet, hat mit Prof. NadiaHarbeck eine ausgewiesene Brustkrebs-Expertin übernommen. Harbeck istScientific Director der WSG, die als Studiengruppe die prospektivenStudien zu Genexpressionsanalysen in Deutschland (MINDACT, PlanB)geleitet hat. Darüber hinaus wird Dr. Fülöp Scheibler die Bewertungdes Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen(IQWiG) vorstellen und erklären. "Sehr stolz darauf sind wir, dasswir neben anderen Experten aus Deutschland den Leiter derTAILORx-Studie des National Cancer Institute, Dr. Joseph Sparano,gewinnen konnten", sagt Dr. Frieda Gerdes, "wir freuen uns auf eineangeregte Diskussion."Die Veranstaltung wird durchgeführt in Kooperation mit derWestdeutschen Studiengruppe und dem Bundesverband DeutscherPathologen.Wenn auch Sie mitdiskutieren wollen, melden Sie sich an untersummit@hello-hcb.com oder per Telefon: 030 555 788 960.Pressekontakt:Hello Healthcare Berlin GmbHDr. Frieda Gerdes & Cornelia WankeRhinower Str. 310437 Berlinsummit@hello-hcb.comTel 030 555 788 960Original-Content von: Hello Healthcare Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell