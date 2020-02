Terminankündigung / Druck auf Subway wächst: Hühner-Protest vor Konzernzentrale in Köln

Berlin (ots) - Unzählige große und grimmige Hühner suchen am Donnerstag, den 13.Februar 2020, erneut Subway heim. Von 9:30 bis 11 Uhr belagern sie dieDeutschlandzentrale des Sandwich-Konzerns in der Siegburger Straße 229c in Köln.Mit der Aktionsreihe "Aufstand der Hühner" protestieren Tierschützer dagegen,dass Subway Fleisch von Hühnern verkauft, die unter tierquälerischen Bedingungengehalten werden. Die Aktivisten übergeben fast 130.000 Unterschriften einerentsprechenden Petition gegen das Unternehmen. Subway sträubt sich seit Jahren,machbare Verbesserungen für die Tiere bei seinen Lieferanten durchzusetzen.Im Laufe des Nachmittags werden Hühner und Tierschützer zudem die Subway-Filialeam Chlodwigplatz 7 aufsuchen. Bereits zwei Tage zuvor, am Dienstag, ist dieEuropazentrale von Subway in Amsterdam Ziel der Proteste. Die Aktionen sind Teileiner europaweiten Kampagne unter der Leitung der Albert Schweitzer Stiftung fürunsere Mitwelt und werden in den folgenden Tagen in zahlreichen Städten in ganzEuropa fortgesetzt.20 Tierschutzorganisationen nehmen Subway in die MangelDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt fordert gemeinsam mit 19anderen Organisationen aus 14 Ländern Subway auf, seine Tierschutzstandards fürsogenannte Masthühner zu verbessern. Seit zwei Jahren versuchen sie schon, dasUnternehmen in Gesprächen dazu zu bewegen, sich der EuropäischenMasthuhn-Initiative anzuschließen. Doch der mit 42.000 Restaurants größteFranchisegeber der Welt weigert sich hartnäckig - obwohl Subway in den USA undin Kanada bereits seit 2017 Mitglied einer ähnlichen Initiative für Masthühnerist.Die Europäische Masthuhn-InitiativeDie Europäische Masthuhn-Initiative wurde von der Albert Schweitzer Stiftung undrund 30 weiteren Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen, um den schlimmstenProblemen in der Hühnermast entgegenzuwirken. Ihr Ziel ist die flächendeckendeUmsetzung höherer Mindeststandards für sogenannte Masthühner in ganz Europa.Über 260 Unternehmen, darunter KFC, Pizza Hut oder Nestlé, haben sich bereitsder Initiative angeschlossen.Mehr über die Europäische Masthuhn-Initiative erfahren Sie hier:https://www.masthuhn-initiative.de.Kurzinfo: Alle Informationen zur Aktion auf einen BlickWas: Protestaktion und vorläufige Petitionsübergabe vor derSubway-Deutschlandzentrale in Köln, danach Protest vor Subway-Filiale amChlodwigplatzWann & Wo: Donnerstag, 13. Februar 202009:30 bis 11:00 Uhr: Protest vor Zentrale der Subway Vermietungs- und ServiceGmbH, Siegburger Str. 229 c, 50679 Köln12:00 bis 14:30 Uhr: Protest vor Subway-Restaurant, Chlodwigplatz 7, 50678 KölnPresse-Koordinatorin vor Ort: Lina Petri, Tel.: +49 162 5602524Kampagnenwebsite mit Video: https://www.SubwayTierleid.deÜber die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie aufwichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzierenund das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet siefundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55647/4515939OTS: Albert Schweitzer Stiftung f. u. MitweltOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung f. u. Mitwelt, übermittelt durch news aktuell