Terminankündigung - Dr. Patrick Breyer trifft Jonathan Babelotzky

Frankfurt (ots) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "PatrickBreyer trifft" lädt die Piratenpartei am Donnerstag, den 11. Aprilnach Frankfurt und am Freitag, den 12. April nach Witten ein.Was: Diskussionsabend "Artikel 13 - was jetzt?" [1]Wann: 11. April 2019, um 19:30 UhrWo: Haus der Jugend, Deutschherrnufer 12, FrankfurtNach europaweiten Protesten und der Abstimmung desEuropaparlaments über die Urheberrechtsreform werden Dr. PatrickBreyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei Deutschland für dieEuropawahl, und Jonathan Babelotzky, Bundesthemenbeauftragter derPIRATEN für Urheberrecht über die Hintergründe, die nächsten Schritteund Handlungsoptionen sprechen.Eine Voranmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei, und diePIRATEN freuen sich auf interessierte Gäste.[1] 11.04. Frankfurthttps://www.patrick-breyer.de/?tribe_events=artikel13-was-jetzt