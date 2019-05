Terminankündigung: 6. Zukunftsdialog Agrar & Ernährung am 4. Juni 2019 in Berlin

Frankfurt am Main/ Berlin (ots) -Die agrarzeitung (dfv Mediengruppe) und die ZEIT veranstalten den6. Zukunftsdialog Agrar & Ernährung am 4. Juni in den BOLLE Festsälenin Berlin. Themenschwerpunkt in diesem Jahr: "Welche Landwirtschaftwollen wir? Entscheider, Macher, Visionäre beziehen Position". DieVeranstaltung führt mehr als 450 Vertreter aus Wirtschaft,Wissenschaft, Politik und von NGOs zusammen, um kontrovers über dieZukunft der Landwirtschaft zu diskutieren. In Diskussionsrunden undVorträgen werden u.a. folgende Themen aufgegriffen:- Zukunftsfähige Landwirtschaft - nachhaltig und vielfältig- Artenvielfalt erhalten: Was an den Alarmmeldungen dran ist - undwie wir ihnen begegnen können- Die Sicht der Macher: Fünf Bilder einer zukünftigenLandwirtschaft von jungen Praktikern- Visionen für die Landwirtschaft: Wie innovative TechnikNachhaltigkeit fördern kann- Wertgeschätzte Lebensmittel: Was zählt an der Ladentheke und imLokal?- Wege zu einer umweltgerechten LandwirtschaftMit diskutieren unter anderen, Bundesumweltministerin SvenjaSchulze, Nordrhein-Westfalens Agrarministerin Ursula Heinen-Esser,BASF-Vorstandsmitglied Saori Dubourg, Journalist Dirk Steffens,WWF-Geschäftsleiter Jörg-Andreas Krüger, Lidl-Einkaufsleiter JanBock.Pressevertreter sind herzlich eingeladen an der Veranstaltungteilzunehmen.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: agrarzeitung, übermittelt durch news aktuell