Termin steht: 24. José Carreras Gala findet am 12. Dezember in München statt

München (ots) - "Es war ein großartiger Abend, der uns hilft, auchin Zukunft Leben zu retten und Leid zu lindern. Unser Publikum hatuns großzügig unterstützt. Ich bin überwältigt und sehr dankbar",hatte sich José Carreras nach der 23. José Carreras Gala(www.josecarrerasgala.de) im Dezember 2017 in München gefreut.Bis zum Ende der Gala-Liveübertragung bei SAT.1 Gold im freiempfangbaren Fernsehen hatten die Zuschauer 3.258.687 Euro gespendetund damit sogar das ausgezeichnete Ergebnis von 2016 übertroffen."München war ein hervorragender Gastgeber, deshalb findet die 24.José Carreras Gala am 12. Dezember 2018 wieder in der bayerischenLandeshauptstadt statt", erklärt José Carreras. In den nächstenWochen und Monaten werden weitere Details zur Gala bekannt gegeben.Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Wir werden den Kartenvorverkauf im Herbststarten, wenn die Veranstaltungshalle samt Bestuhlungsplan feststeht.Gala-Karten können bereits ab jetzt bei der José CarrerasLeukämie-Stiftung, Elisabethstr. 23, 80796 München sowie per Emailunter jcg@carreras-stiftung.de unverbindlich vorreserviert werden."Bei der 23. José Carreras Gala waren für den guten Zweckzahlreiche internationale und nationale Stars aufgetreten, wieAnastacia, David Garrett, Stefanie Heinzmann, Roland Kaiser, JonasKaufmann, Katie Melua, Sophie Pacini, Ivy Quainoo, Spider MurphyGang, voXXclub, Wincent Weiss und Judith Williams. An der Seite vonJosé Carreras hatten Nina Eichinger, Matthias Killing, Ulrich Meyerund Peter Hardenacke durch den Abend geführt. Und als Talkgäste oderUnterstützer am Spendentelefon waren Klaus Augenthaler, MartinGruber, Alexander Hold, Joey Kelly, Soraya Kohlmann, AlexanderKumptner, Dr. Antje Kühnemann, Philipp Lahm, Dieter Landuris, OlafMalolepski, Sven Martinek, Alexander Mazza, Desirée Nick, PrinzLeopold von Bayern, Timothy Peach, Simon Pierro, Marcel Remus, AndreaKaiser, Nicola Tiggeler, Jürgen Tonkel, Elmar Wepper, Sarah Winkhaus,Sonja Kirchberger und Daniela Ziegler dabei.José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 1.200 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José CarrerasGala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 120Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichstenBenefiz-Galas im deutschen Fernsehen.Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR; aus dem Ausland können dieKosten abweichen)Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpendenkontoDeutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell