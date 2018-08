Terex unterzeichnet Vereinbarung über eine Kapitalerhöhung für das Phase-III-Projekt mit dem Changzhou National Hi-Tech District

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 08. August hat derChangzhou National Hi-Tech District eine offizielle Vereinbarung übereine Kapitalerhöhung für das Phase-III-Projekt mit Terex (China)unterzeichnet. Das Projekt mit einer Gesamtinvestition von 100Millionen US-Dollar konzentriert sich auf die Herstellung vonHubarbeitsbühnen und anderen ingenieurtechnischen und maschinellenKomponenten und Baugruppen. Die Unterzeichnung der Vereinbarung überdie Kapitalerhöhung wird den Eintritt erstklassiger vor- undnachgelagerter Produzenten in der gesamten Branche forcieren und denAufbau des Ingenieurtechnik- und Maschinenbau-Ökosystems desDistrikts abschließen. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen ZhouBin, Sekretär der Changzhou-Kommunalpartei und des Ausschusses fürden Changzhou National High-Tech District, und Xu Yawei,stellvertretender Distrikt-Leiter, teil.Die Terex Corporation, mit Hauptsitz in Westport, Connecticut, istein weltweit aktiver Hersteller von Hubarbeitsbühnen sowie Produktenund Dienstleistungen in den Bereichen Hebetechnik undMaterialverarbeitung. Terex konzipiert, fertigt und bietetKundendienst an für Maschinen und Ausrüstungen, die in einer Vielzahlvon Branchen zum Einsatz kommen - darunter im Ingenieurbau, in derInstandhaltung, Fertigung, im Energiebereich, Bergbau und im BereichMaterialien. Das Unternehmen produziert Ausrüstungen in Nord-, Mittelund Südamerika, in Europa, Australien und Asien und vertreibt seineProdukte weltweit.Dem Werk von Terex (Changzhou) (http://www.baidu.com/link?url=Vp3ZT-mfvthIfq0j4SVOF8Ru1t2n1gtGMEgEQSMAp6jZBH6N1oLSAFJD49mZTZTKhShP4FPDDT08rdTQtHxcN7afd-uL509ud0PX1A9iAuK) ist es bis heute gelungen, dieProduktion Dutzender verschiedener Produktmodelle zu lokalisieren.Fast alle Genie-Scheren und Gerad-Arm-Kurbel-Produkte werdenabgedeckt - unterstützt von einem professionellen Konstruktionsteamvor Ort. Seit 2010 hat sich das Werk in Changzhou rasant entwickelt;es erzielt einen durchschnittlichen Jahres-Output von über 50Prozent.Der Changzhou National Hi-Tech District (CND) liegt im Herzen desJangtse-Deltas. Er zählt derzeit 1.641 Unternehmen ausländischerBeteiligung. In jüngster Zeit hat der CND sein Entwicklungstempobeschleunigt und seine Bemühungen um den Aufbau einer industriellenBasis intensiviert. Dabei sollen die zwei Geschäftssäulen Gerätebau(Präzisionsmaschinen) und neue Materialien erweitert und gestärktwerden. Die aufstrebenden Branchen werden im CND von einer neuenGeneration Firmen der Felder Informationstechnologie, Biomedizin,neue Fahrzeug-Energiekonzepte, Photovoltaik und Luftfahrtrepräsentiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/730863/Changzhou_National_Hi_Tech_District_Terex.jpgPressekontakt:Zhongliang Wang+86-519-85127305759965867@qq.comOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell