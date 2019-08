Teralytics beschafft 17,5 Millionen USD, um menschliche Mobilität weltweit zu verbessern

Die weltweit führenden Investoren in intelligente Technologienhaben sich zusammengeschlossen, um das weltweit führende Unternehmenfür multimodale Mobility Intelligence zu unterstützen.Zürich (ots/PRNewswire) - Die Teralytics AG gab heute bekannt,dass sie eine Finanzierung in Höhe von 17,5 Millionen USD in einerRunde unter der Leitung von der Robert Bosch Venture Capital GmbH(RBVC) eingeworben hat, dem Corporate-Venture-Capital-Unternehmen derBosch-Gruppe; neben Deutsche Bahn Digital Ventures, innogy Ventures,LBBW Venture Capital, Liil Ventures und den bestehenden InvestorenAtomico und Lakestar. Teralytics baut erweiterteMobilitätserkenntnislösungen gestützt durchTelekommunikationsnetzwerkdaten, um Städte und Verkehrsdienste dabeizu unterstützen, die Reise- und Transportwege von Menschen zuverstehen, vorherzusagen und zu verbessern.Die Finanzierung folgt einem Zeitraum von wachsendem kommerziellenErfolg und der Expansion in mehr als zehn Länder. Teralytics plantnun, seine Reichweite noch weiter auszubauen, um mehr als eineMilliarde Reise- und Transportwege abzudecken und ein globalerMarktplatz für Mobilitätserkenntnisse zu werden."Wir freuen uns sehr, solch ein hervorragendes Konsortium vonInvestoren für uns gewonnen zu haben. Die Gruppe umfasst sowohlumsichtige Finanzinvestoren mit makellosen Erfolgsbilanzen als auchaußergewöhnliche strategische Partner aus relevanten Geschäftsfeldern- RVBC, Deutsche Bahn und innogy. Es ist besonders spannend, wie ihreVision von Mobilität zu uns passt", sagte Alastair MacLeod, CEO vonTeralytics."Die Mobilität der Menschen verändert sich so sehr, dass sie nichtmehr wiederzuerkennen ist. Die nächsten zehn Jahre werden einetektonische Veränderung bei Mobilitätstechnologien mit sich bringen,die in ihrer Auswirkung vergleichbar damit sind, was der Transistorund Fortschritte bei Personalcomputern für Miniaturisierung undDigitalisierung bewirkt haben. Wir bauen ein globales Unternehmen,das uns in das Epizentrum dieser transformativen Veränderungenrückt."Die Art und Weise, wie sich die Welt bewegt, verändert sich undstellt Städte und Transportdienste vor neue Herausforderungen. NeueBeförderungsarten wie Ride-Sharing, Bike-Sharing und E-Scooter sindjetzt in jedem großstädtischen Raum vorhanden. Gleichzeitigunterläuft die Automobilindustrie einen Paradigmenwechsel vom Verkaufvon Autos zum Angebot von innovativen Mobilitätslösungen. Städteweltweit sind auf der Suche nach Möglichkeiten, um von diesen neuenTechnologien und Services zu profitieren und außerdem die alterndeMobilitätsinfrastruktur zu bewältigen. Sie benötigen alle einVerständnis davon, wie sie sich auf ihre Bewohner auswirken, dochfehlende hochwertige Erkenntnisse stehen einer kritischen Planungentgegen und erschweren operative Entscheidungen. Es gibt einenBedarf für unverfälschte, umfassende Erkenntnisse zu den Reise- undTransportwegen von Menschen über alle Beförderungsarten hinweg, inEchtzeit.Teralytics, das in Zürich ansässige Unternehmen mitNiederlassungen in New York und Singapur, arbeitet mitMobilfunkanbietern zusammen, um die Herausforderung mit demgenauesten Indikator für die Bewegungen von Menschen zu lösen - ihreMobilgeräte, die praktisch jeder immer bei sich führt. Teralyticsentwickelt globale Mobilitätserkenntnisse und Analytiklösungen fürTransportbetreiber und -planer, Mobilitätsdienstleister und Städte,um besser zu verstehen, wie Menschen sich fortbewegen und wie neueBeförderungsmöglichkeiten sich auf das gesamte Verkehrsnetzwerkauswirken."Als führender Anbieter von Mobilitätslösungen freuen wir uns,Teralytics in unserem Portfolio zu begrüßen", sagte Dr. IngoRamesohl, Managing Director bei RBVC. "Die Art, wie Menschen sichfortbewegen, verändert sich schnell, und wir freuen uns darauf, diesezusammen mit Teralytics zu gestalten."Über die Teralytics AGTeralytics ist ein Technologieunternehmen, das ganz neueErkenntnisse zu den Reise- und Transportwegen von Menschen liefert.Bisher wurden Städte und Mobilitätsdienste basierend auf Annahmenvon öffentlichen Behörden und Privatunternehmen darüber entworfen,wie Menschen sich bewegen. Doch diese berücksichtigen nicht dieReise- und Transportwege der gesamten Bevölkerung. Im Ergebnis istdie Mobilität für viele eingeschränkt. Nicht nur körperlich, sondernauch gesellschaftlich und wirtschaftlich. Es hält Menschen davon ab,ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ineffektive Transportdienstekönnen den Unterschied darüber ausmachen, ob ein Arbeitsangebotangenommen werden kann oder das Familienleben eingeschränkt ist.Teralytics unterhält Partnerschaften mit Mobilfunkbetreibern, umdieses Problem mit dem genauesten Indikatoren für die Wege, dieMenschen zurücklegen, zu lösen - nämlich mit ihren Mobilgeräten.Mobilgeräte haben praktisch alle immer dabei. Die Funkstationen undihre Signale unterscheiden nicht basierend auf Gerätmodell oder Apps.Aufgrund der Komplexität und der Größenordnung sind Mobilfunkdatenfast unmöglich zu verstehen oder zu nutzen. Deshalb hat Teralyticseine bahnbrechende Möglichkeit entwickelt, sie in umsetzbareErkenntnisse zu verwandeln. Teralytics hat erstmals wirklichinklusive Daten zu den Reise- und Transportwegen von Menschenerschlossen. 