Teradyne Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Per 28.02.2022, 21:31 Uhr wird für die Aktie Teradyne am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 120.04 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiterausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Teradyne entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,21 liegt Teradyne unter dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 78,66 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Derzeit schüttet Teradyne niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 10,01 Prozentpunkte (0,28 % gegenüber 10,29 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Teradyne-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Teradyne aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (166,58 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 38,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 120,04 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Teradyne eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.