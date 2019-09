Teodor Currentzis muss Termine absagen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Michael Sanderling übernimmt die Konzerte mit dem SWRSymphonieorchester / Das Currentzis LAB und die SWR2 MusikCurrentzis' Midnight Lounge entfallenAus gesundheitlichen Gründen muss Chefdirigent Teodor Currentzisseine Mitwirkung bei den Konzerten des SWR Symphonieorchesters in denkommenden zwei Wochen leider absagen. Dankenswerterweise hat sichMichael Sanderling bereit erklärt, das Programm für die Konzerte inStuttgart (am 19. und 20. September 2019), Köln (22. September 2019),Freiburg (25. September 2019) und Frankfurt (26. September 2019)weitgehend unverändert zu übernehmen:Henri Dutilleux: Trois Strophes sur le nom de Sacher fürVioloncello solo Dmitrij Schostakowitsch: Konzert für Violoncello undOrchester Nr. 2 G-Dur op. 126 Anton Webern: Im Sommerwind, Idyll fürgroßes Orchester Gustav Mahler: Adagio aus der Sinfonie Nr. 10Fis-DurNicolas Altstaedt, VioloncelloSWR Symphonieorchester Michael Sanderling, DirigentDas Currentzis LAB am 17. September 2019, um 20 Uhr in derLiederhalle Stuttgart sowie die SWR2 Musik Currentis' Midnight Loungeam Samstag, 21. September, von 0:05 bis 2:00 Uhr im Bix JazzclubStuttgart und damit auch die Live-Sendung in SWR2 am 21. Septembermüssen leider entfallen.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter http://x.swr.de/s/michaelsanderlingund SWRClassic.dePressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell