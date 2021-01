Tenzing investiert in MetaCompliance, um die globale Expansion voranzutreiben

London (ots/PRNewswire) - Tenzing wird mit dem führenden Cybersicherheitsunternehmen MetaCompliance zusammenarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und Produktinnovationen voranzutreiben.MetaCompliance wurde 2005 von CEO Robbie O'Brien gegründet und beschäftigt heute 110 Mitarbeiter, die Kunden in Großbritannien, Europa und international betreuen.MetaCompliance hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu helfen, ihre Mitarbeiter online sicher zu halten, ihre digitalen Werte zu schützen und Reputationsschäden zu vermeiden.Die preisgekrönte Technologie und die Schulungsinhalte werden von über 900 Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor für zwei wichtige Zwecke genutzt. Erstens, um die Wachsamkeit der Mitarbeiter gegenüber Cybersecurity-Bedrohungen zu erhöhen. Zweitens, um den Kunden zu helfen, die Einhaltung der Vorschriften gegenüber den nationalen Regulierungsbehörden nachzuweisen.Die Entscheidung von MetaCompliance, eine Partnerschaft mit Tenzing einzugehen, wurde durch die strategische Erfahrung des Fonds beim Wachstum von Unternehmen ähnlicher Größe und den gemeinsamen Glauben an die Fähigkeit von MetaCompliance, eine globale Kraft im Bereich der Cybersicherheit zu werden, angetrieben.Die Investition von Tenzing ermöglicht MetaCompliance die weitere Entwicklung neuer, innovativer Produkte und den Ausbau der Belegschaft. Das bestehende Management-Team, einschließlich CEO Robbie O'Brien, wird in seinen derzeitigen Führungsrollen weitermachen und als Aktionäre weiter in das Unternehmen investieren. Gareth Healy und Milan Kellner von Tenzing werden dem Vorstand beitreten."Der menschliche Aspekt von Informationssicherheit und Compliance ist ein schnell wachsender und spannender Markt", so Robbie O'Brien, "Wir haben unser Unternehmen aktiv skaliert und unsere Produktstrategie umgesetzt. Wir freuen uns auf die neue Expansionsphase und glauben, dass Tenzing der ideale Partner ist, um unsere Ambitionen für zukünftiges Wachstum zu verwirklichen."Guy Gillon, Gründer und Co-Managing Partner von Tenzing, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MetaCompliance. Es gibt eine starke Überschneidung zwischen den Möglichkeiten, die MetaCompliance hat, und der Expertise und Erfahrung unseres erweiterten Wachstumsteams. Wir sind überzeugt, dass wir Robbie und das Management dabei unterstützen können, ein signifikantes Wachstum in ihrem Markt zu erzielen und immer mehr Unternehmen dabei zu helfen, in diesem zunehmend komplexen Umfeld sicher zu bleiben."Informationen zu MetaComplianceMit mehr als 12 Jahren Erfahrung im Governance Risk and Compliance (GRC)-Markt bietet MetaCompliance eine innovative Lösung für die Automatisierung von Compliance und Mitarbeiterbewusstsein. Über seine Cloud-basierte Plattform bietet MetaCompliance seinen Kunden eine vollständig integrierte Suite von Compliance-Funktionen, die Richtlinienmanagement, Datenschutz, eLearning, simuliertes Phishing und Risikomanagement umfasst.https://www.metacompliance.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1425960/MetaCompliance_Logo.jpgPressekontakt:Geraldine Strawbridgegstrawbridge@metacompliance.com+0044 7909828214Original-Content von: MetaCompliance, übermittelt durch news aktuell