New York (ots/PRNewswire) -Startup-DAM-Anbieter unter den Top-Unternehmen bei erstem Erscheinen in dem wichtigen Branchenbericht.Tenovos, Anbieter von intuitiver, datenbasierter Digital Asset Management (DAM)-Software, wurde von The Forrester Wave™ als „Strong Performer" eingestuft: Digital Asset Management for Customer Experience, Bericht zum 1. Quartal 2022.Dieser Bericht wurde von Forrester Research Inc. veröffentlicht und identifiziert und kategorisiert die wichtigsten Anbieter im Bereich Digital Asset Management.Dem Bericht zufolge weist Tenovos „eine hohe Wachstumsdynamik auf und bietet einen starken, zielorientierten Marktansatz, der auf große Business-to-Consumer- (B2C) und Direct-to-Consumer-Marken (DTC) in Nordamerika und Europa ausgerichtet ist." Weiter ist dort zu lesen, dass Tenovos:- „Überragende Möglichkeiten bei der Erstellung intelligenter Inhalte" bietet, was „für seinen Zielmarkt der Einzelhändler wichtig ist, da diese in der Lage sein müssen, Marken- und Produktinhalte für Omnichannel-Endpunkte zu bündeln."- Über „starke Unternehmensplattform-Integrationen in agile CMS und PIM" verfügt.- Einem zitierten Kunden zufolge „sich relativ schnell einrichten lässt, was bei komplexer und vernetzter Unternehmenssoftware nicht immer der Fall ist."Tenovos erhielt einige seiner höchsten Bewertungen in den Kriterien Integration in die Unternehmensplattform, Produktvision, Marktansatz und Unterstützung von Video- und neuen Inhalten.„Als disruptiver Marktneuling im Bereich Digital Asset Management sind wir stolz darauf, bei unserem ersten Erscheinen im Forrester Wave Bericht als „Strong Performer" bezeichnet zu werden", so D. Scott Bowen, CEO von Tenovos. „Wir sind erst seit drei Jahren im Geschäft und gehören schon jetzt zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich. Wir danken unseren großartigen Kunden dafür, dass sie anerkennen, wie viele Entwicklungen wir in so kurzer Zeit in unsere Plattform integriert haben, und dass sie unsere Vision für die Zukunft des DAM teilen, in der die Grenzen dieser Plattformen durch kontextbezogene Leistungsanalysen erweitert werden, um den Unternehmen einen Mehrwert zu bieten."Im vergangenen Jahr konnte Tenovos eine Reihe großer, führender Marken als Kunden gewinnen, darunter Marvel, Amazon XCM und Canadian Tire. Dies führte zu einem Umsatzwachstum von 100 % im Vergleich zum Vorjahr. Hierdurch wird sowohl die Attraktivität seines aktuellen Angebots für Unternehmenskunden als auch die Kraft seiner Zukunftsvision für das Digital Asset Management deutlich.Tenovos wird auch im Jahr 2022 Innovationen vorantreiben und seinen Kunden einen immer größeren Mehrwert bieten, beginnend mit weiteren Verbesserungen der ohnehin schon robusten Workflow-Funktionalitäten der Plattform in den kommenden Monaten.Den vollständigen Bericht finden Sie hier.Kontakt:Matthew Desrosiers, Kommunikation,matthew.desrosiers@tenovos.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1743886/Tenovos_Logo.jpgOriginal-Content von: Tenovos, übermittelt durch news aktuell