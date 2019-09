Tennor Holding ernennt Joseph M. Hogan zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von avateramedical N.V.

London (ots/PRNewswire) - Tennor Holding B.V. ("Tennor"), einglobales Investment-Holding-Unternehmen, gab heute bekannt, dass esJoseph M. Hogan zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von avateramedicalN.V. ("avatera") ernannt hat. avatera ist eine neueRoboterchirurgie-Plattform im mehrheitlichen Besitz von Tennor. DieErnennung von Herrn Hogan unterliegt einer formellen Genehmigung derAktionärsversammlung, deren Abschluss in den folgenden Wochen zuerwarten ist.Herr Hogan ist gegenwärtig Präsident und CEO von Align Technology("Align"), einem global führenden Medizintechnikunternehmen mit einemJahresumsatz von rund 2,2 Mrd. USD im Clear-Aligner-Markt, das 1997als erstes Unternehmen das Invisalign-System eingeführt hat. Er istein erfolgreicher Geschäftsführer und bringt seine umfassendeErfahrung aus mehreren Branchen wie Gesundheitswesen, Technologie undindustrielle Automatisierung in den Aufsichtsrat von avatera ein.Bevor er zu Align kam, war Herr Hogan CEO von ABB, einem globalenUnternehmen für Energie- und Automatisierungstechnologien mit Sitz inZürich, Schweiz. Darüber hinaus war er 25 Jahre lang bei GeneralElectric ("GE") in einer Vielzahl von Führungs- undManagementpositionen beschäftigt, darunter acht Jahre als CEO von GEHealthcare.Hubertus von Grünberg und Dr. Peter Wiesing, die Co-CEOs vonavatera, sagten: "Joe Hogan passt hervorragend zu avatera und seinemAufsichtsrat. avatera wird in den kommenden Jahren voraussichtlichdie Kommerzialisierung seiner Roboter beginnen, und dabei auf dieErfahrung und die Fähigkeiten von Herrn Hogan zurückgreifen zukönnen, wird von unschätzbarem Wert für den Erfolg von avatera sein."Joe Hogan sagte: "avatera hat unglaubliche Fortschritte bei derEntwicklung seiner innovativen Technologie gemacht und ich fühle michgeehrt, dem avatera-Team beitreten zu dürfen. Als ich das Unternehmenin den letzten Monaten näher kennengelernt habe, war ich sehrbeeindruckt von seiner Führung und seinem breiteren Management-Team.avatera verfügt über ein hervorragendes Produkt, und mit derUnterstützung von Tennor ist es meiner Meinung nach hervorragendpositioniert, um ein globaler Marktführer in dem sehr unterversorgtenMarkt für Roboterchirurgie zu werden. Ich freue mich sehr auf diesespannende Gelegenheit, das Team zu führen und zu unterstützen."Lars Windhorst, Präsident des Beratungsgremiums von Tennor HoldingB.V., fügte hinzu: "Als Mehrheitseigner von avatera sind wirbegeistert, dass Herr Hogan diese wichtige Position in einem unsererPortfoliounternehmen übernommen hat. Joe ist eine der angesehenstenund renommiertesten Führungspersönlichkeiten in der Wirtschaft undein echter Pionier in der Medizin- und Präzisionstechnik. SeineFührung und seine Anleitung werden instrumental für die erfolgreicheUmsetzung der Wachstumspläne von avatera sein. Mit der bevorstehendenEinführung und dem Roll-out des Produkts ist dies der perfekteZeitpunkt, um den Aufsichtsrat zu stärken."Über avateramedical N.V.:avateramedical ist ein dynamisches neues Unternehmen im rapidewachsenden Markt für robotergestützte, minimalinvasive Chirurgie("MIC"). Die Gruppe wurde im Jahr 2011 auf Initiative von Prof. Dr.Jens-Uwe Stolzenburg, einem führenden deutschen MIS-Chirurg, Dr.Hubertus Grünberg, dem ehemaligen CEO der Continental AG und früherenVorsitzenden von ABB, und Tennor Holding B.V, einem globalenInvestment-Holding-Unternehmen, gegründet.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens,avatera.eu/home/ (https://www.avatera.eu/home/).Über Tennor halte B.V.:Tennor Holding B.V. ist eine globaleInvestment-Holding-Gesellschaft, die durch die Übernahme vonMehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie öffentliche und privateSchuldinstrumente in öffentliche und private Unternehmen investiert.Tennor investiert in besonderen Situationen, in denen seineunternehmerische Innovation Unterstützung und Fachwissen für eineschnelle Schaffung von Mehrwert bietet. Sein Portfolio ist gutdiversifiziert und umfasst die Bereiche Technologie, Industrie,natürliche Ressourcen, Medien, Unterhaltung und Sport, Einzelhandelund Immobilien.Tennor wurde von Lars Windhorst gegründet, der der ultimativewirtschaftliche Eigentümer ist.Pressekontakt:UK: Alistair KellieNewgate CommunicationsTel.: +44 (0) 207 680 6550E-Mail: tennor@newgatecomms.comDeutschland: Andreas FritzenkötterCommunications & Public AffairsTel.: +49 (0) 30 20 61 87 31E-Mail: andreas.fritzenkoetter@tennor.comOriginal-Content von: Tennor Holding B.V., übermittelt durch news aktuell