Tennislegende Stefanie Graf erneut in Zhuhai

Stefanie und Wang Qiang stellen ihr Tennis-Können auf der Rollbahnunter BeweisZhuhai, China (ots/PRNewswire) - Die Endergebnisse der HengqinLife WTA Elite Trophy Zhuhai 2018 wurden am Abend des 4. Novemberbekannt gegeben. Ashleigh Barty(https://en.wikipedia.org/wiki/Ashleigh_Barty) aus Australien siegteüber die Chinesin Wang Qiang mit 2-0 und wurde Meisterin im DamenEinzel. Am Tag vor dem Finale besuchte die globale Botschafterin desTurniers, die Tennislegende Stefanie Graf im dritten Jahr in FolgeZhuhai und verlieh dem Event dadurch einen besonderen Glanz.Am Morgen des 3. November stellte Graf gemeinsam mit derchinesischen Spitzentennisspielerin Wang Qiang und der BelgierinElise Mertens ihr sportliches Können auf ungewöhnliche und neuartigeWeise in einem Spiel auf dem Rollfeld der China Aviation IndustryGeneral Aircraft Zhuhai General Aviation R&D and Manufacturing Base("Stützpunkt"). Graf gewann dabei im Doppel mit Wang Qiang dasMini-Tennismatch 7-3. Im Anschluss an das Spiel unterhielt sichStefanie Graf angeregt mit dem R&D- und Produktionsteam desAmphibienflugzeugs "Kun Long" AG600. Trotz ihres verschiedenartigenHintergrunds erwies sich dieser interdisziplinäre Austausch, unteranderem über den Tennissport, als sehr interessant. Führungskräfteder Huafa Group, die die Veranstaltung organisiert hatten, und desStützpunkts sprachen mit dem R&D- und Produktionsteam. Graf und dasTeam tauschten außerdem kleine Freundschaftsgeschenke aus undbrachten ihre gegenseitige Bewunderung für einander zum Ausdruck.Während des Show-Turniers bildete die "Kun Long" AG600, Chinasneustes ziviles Großraum-Spezialflugzeug, die Hintergrundkulisse.Grafs anmutiger und souveräner Aufschlag vor der majestätischen "KunLong" AG600 wurde zum unvergesslichen Augenschmaus. Den Zuschauernbot sich ein visuelles Erlebnis, das zeigte, wie die Eleganz desTennissports und die beeindruckenden technischen Errungenschaften derLuftfahrttechnologie sich gegenseitig komplementieren.Graf reiste damit zum dritten Mal als globale Botschafterin fürdie Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai an. 2016 war Graf auf derHongkong-Zhuhai-Macao-Brücke, einer Sehenswürdigkeit in Zhuhai, dieals "Weltwunder" gepriesen wird, erschienen. In ihrem weißen Outfitwar sie die verkörperte Eleganz und erinnerte ihre Fans daran, wiedie Grazie und die Schönheit der Bewegung der Spieler auf dem Feldden Tennissport prägen. Im vergangenen Jahr besuchte Graf gemeinsammit Pavlyuchenkova, Repräsentantin der Turnierteilnehmenden denZhuhai-Turm, das höchste Gebäude in der Region Zhuhai-Macao und botden Fansauf der ganzen Welt eine einzigartige Tennisshow in 300 MeternHöhe. Die Veranstaltung zeugte auch von dem Engagement, das die HuafaGroup und die Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai für dieEntwicklung des Tennissports in China aufbringen. In den vergangenendrei Jahren ergaben Grafs Eleganz und Können beim Tennisspiel undZhuhais blaues Meer und der azurfarbene Himmel ein ausdrucksstarkenund klassisches Szenenbild. Graf brachte die Stadt Zhuhai und den ihreigenen romantischen Charme der Welt näher.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/779618/2018_WTA.jpgPressekontakt:Chinyen Lu+86-13750065755lujinyan@huafagroup.commedia@wtaelitetrophy.comOriginal-Content von: WTA Elite Trophy Zhuhai, übermittelt durch news aktuell