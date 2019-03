Finanztrends Video zu



München (ots) -Im Jahr 2016 gewann sie die Australian Open sowie Silber beiOlympia in Rio, 2018 dann der Sieg beim bekanntesten Turnier der Welt- Wimbledon. Im Gespräch mit SHAPE (EVT 13.03.) verrät die ehemaligeNummer 1 der Weltrangliste, wie sie mit den Höhen und Tiefen ihrerKarriere umgeht und was sie immer wieder motiviert.Trotz der zahlreichen Erfolge musste Angelique Kerber erst lernen,stolz auf sich zu sein: "Als Profisportler ist man sich selbstgegenüber einfach sehr kritisch und hinterfragt sich oft - dazu binich auf vielen Gebieten eine echte Perfektionistin!" Der 31-Jährigenwurde schnell bewusst: "Da sind Rückschläge programmiert undSelbstzweifel auch. Gerade, weil es beim Tennis nur Sieg oderNiederlage gibt - kein Unentschieden. Extreme eben, mit denen ichumgehen muss." Nach ihrem erfolgreichen Jahr 2016 musste dieSportlerin in der Saison 2017 einige Niederlagen hinnehmen: "DieKritik wurde lauter, und die Verunsicherung wuchs. Sogar der Spaß amJob ging verloren. Ich wusste: Ich muss raus aus diesemTeufelskreis." Sie wollte die Misserfolge einerseits als Sportlerinaber auch als Mensch verarbeiten: "Was mir geholfen hat, war, dieTennisspielerin Kerber rigoros von der Person Angie zu trennen, dieauch ihre Qualitäten hat." Sie fügt hinzu: "Mein Ziel war es, michnicht nur über meinen Beruf zu definieren. Das hat super geklappt."Ihre persönliche Entwicklung bedeutet Kerber sehr viel: "Ich denkesogar, die bittersten Niederlagen haben mich mehr geprägt als diegroßen Siege. In den schwierigen Phasen habe ich gemerkt, werwirklich zu mir hält und an mich glaubt." Als Motivationsantriebsieht sie die Liebe zum Tennis: "Die steckt von klein auf einfach inmir drin. Und ich bin nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden undstärker zurückgekommen. Das zieht sich wie ein roter Faden durchmeine Karriere." Auch wenn von Profis Stärke und Leistung erwartetwerden, lässt die Tennisspielerin Verletzlichkeit zu: "Ich finde, esist auch eine Art von Stärke, über vermeintliche Schwächen zu redenund Verletzlichkeit zu zeigen. Mein Motto ist: sich treu bleiben undauthentisch sein!" In schwierigen Situationen empfiehlt sie: "Weckeden Kampfgeist in dir. Den hat jeder." Außerdem sagt sie: "Auseigener Erfahrung weiß ich: Jede negative Erfahrung bringt immer wasPositives mit sich - manchmal auch erst auf den zweiten Blick."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 13.März im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.Über ShapeSHAPE ist das einzigartige Fitness- und Lifestylemagazin fürkörperbewusste, aktive und anspruchsvolle Frauen mit dem Ziel, seineLeserinnen mit Freude und Kompetenz in Bestform zu bringen. AlsPersonal Trainer für Körper, Geist und Seele motiviert SHAPE,transportiert Lebenslust und ergänzt Fitness & Food um dieLifestylethemen Beauty & Fashion sowie Reise & Psychologie. Dasinspirierende Konzept deckt alle Facetten im Leben einer aktiven Frauab. SHAPE ist ein Lebensgefühl und das Must-Have für alle Frauen, diestylish, sexy und fit sein wollen. Das Magazin erscheintinternational mit 15 Ausgaben in über 30 Ländern und ist somit dasgrößte Fitnessmagazin für Frauen weltweit.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez,JOY, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlichpositioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2018). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/Original-Content von: Bauer Media Group, Shape, übermittelt durch news aktuell