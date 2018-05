Tennis Roland Garros: Alle Topspiele der French Open mit HD+ und Eurosport in UHD sehen (FOTO)

Paris/München/Unterföhring (ots) -Das Tennis-Highlight auf Sand in UHD mit Eurosport 4K auf UHD1 byHD+ // Erstmalig überträgt Eurosport Roland Garrosultra-hochauflösend: Vom 27. Mai bis 10. Juni alle Partien auf demCenter CourtMit Eurosport und HD+ können Tennisfans die Topspiele der RolandGarros - French Open in bester Bildqualität verfolgen. Vom 27. Maibis 10. Juni wird Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ verfügbar sein understmals alle Matches, die auf dem Center Court der French Openstattfinden inklusive der Halbfinal- und Finalspielen, inUHD-Qualität übertragen.Ob Rafael Nadal oder Alexander Zverev, Simona Halep oder AngeliqueKerber - wenn die Topspieler auf dem Court Philippe Chatrieraufschlagen, können Zuschauer mit einem UHD-TV via Satellit diespektakulären Ballwechsel mit Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ ingestochen scharfer UHD-Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungenlive verfolgen. Der UHD-Eventsender von Eurosport ist an allen 15Turniertagen der French Open verfügbar. Zu sehen sind täglich dieTopspiele des Turniers. Am Finalwochenende können sich die Zuschauerauf spannende Endspiele im Kampf um den French-Open-Titel freuen: DasFinale der Frauen ist am 9. Juni um 15:00 Uhr unverschlüsselt sowiedas Endspiel der Männer am 10. Juni um 15:00 Uhr verschlüsselt mitHD+ ohne Zusatzkosten zu empfangen.*Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklungder HD PLUS GmbH: "UHD nimmt immer mehr Fahrt auf. Mit demwichtigsten Sandplatz-Turnier der Welt bieten Eurosport und UHD1 byHD+ einmal mehr relevante Mehrwerte für Kunden und Partner: Zuschauerwerden durch die ultra-scharfe Bildqualität förmlich ins Stadionhineingezogen. TV-Hersteller und der Handel können die großartigeWirkung ihrer UHD-TVs mit einem rasanten Sport perfekt demonstrieren.Damit unterstreichen wir unsere führende Position als Plattform fürspektakuläre UHD-Inhalte. Und ich verspreche Ihnen: HD+ Kunden könnensich schon bald auf noch mehr Programmhighlights in faszinierenderUHD-Qualität freuen."Alberto Horta, stellvertretender Geschäftsführer und VP CommercialDevelopment Discovery Networks Deutschland, sagt: "Erstmalig könnenTennisfans in Deutschland ein Grand-Slam-Turnier von Anfang bis Endein UHD-Qualität verfolgen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesenUHD-Showcase mit unserem Partner HD+ umsetzen können und wir mitEurosport beim technologischen Zukunftsthema UHD von Anfang an amBall sind. Für die weitere Entwicklung von UHD werden wir durchdiesen Showcase wertvolle Erfahrungen für kommende Sportproduktionensammeln."Die Roland-Garros - French Open 2018Vom 27. Mai bis 10. Juni finden die Tennis French Open 2018 imtraditionsreichen Stade Roland Garros in Paris statt. Das "Tournoi deRoland Garros" ist das zweite Tennis Grand Slam des Jahres und stelltals einziges Sandplatz-Grand-Slam-Turnier eine ganz besondereHerausforderung dar. Im Kampf um den French-Open-Titel mischen in derRegel alle internationalen und nationalen Topspieler mit. Dazu zählenbei den Männern Rafael Nadal, Novak Djokovic und Juan Martin delPotro sowie die deutschen Tennis-Asse Alexander Zverev, PhilippKohlschreiber und Mischa Zverev. Bei den Frauen sind es Simona Halep,Jelena Ostapenko und Caroline Wozniacki sowie Angelique Kerber, JuliaGörges und Carina Witthöft. Die Spiele auf dem Center Court startenin der Regel täglich live um 11:00 Uhr, ab den Viertelfinals beginnendie Partien auf dem Court Philippe Chatrier später.Empfang mit UHD-Fernseher und HD+Voraussetzung für ein ultra-brillantes Tennis-Erlebnis ist nebenSatellitenempfang ein UHD-Fernseher. Zudem benötigen Zuschauer fürdie verschlüsselten Zeiten ein HD+ Modul, einen HD+ UHD Receiver odereinen HD+ TVkey mit aktivem HD+ Sender-Paket.*UHD1 by HD+ ist Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr und Sonntagvon 8 bis 14 Uhr unverschlüsselt zu empfangen, danach verschlüsseltmit HD+.Die Empfangsparameter von UHD1Zuschauer mit einem HD+ UHD Receiver oder HD+ TVkey finden UHD1auf Kanalplatz 1401.Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Modulation: DVB-S2, 8PSKSymbolrate: 22.000 Ms/sFEC 5/6Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot inhochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das AstraSatellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ habenZugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 freiempfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paketaktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UltraHD-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erlebenZuschauer 45 Bundesliga-Spiele pro Saison und weitereSport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unterwww.hd-plus.de.Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kundenzudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit ersteReisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range)produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten24/7 Demosender für UHD. Tagsüber unterstützt er durch attraktiveInhalte den Fachhandel dabei, Kunden für UHD zu begeistern. Abendspräsentiert der Sender HD+ Kunden exklusive Inhalte aus den BereichenDoku, Lifestyle, Action und Chillout - sowie die UHD-Events derSender. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhdÜber EurosportEurosport ist die führende Sportplattform in Europa und bietetSporthighlights wie Tennis Grand Slams, die großenRadsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischenSommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. AlsTeil von Discovery Communications bietet Eurosport so dasumfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte,technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport istvon 2018-2024 das "Home of the Olympics" in Europa und hat denZuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondereüber die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnismit Rekordzahlen geboten. In Deutschland können Fußballfans seit derSaison 2017/2018 exklusive Live-Übertragungen der Bundesliga imEurosport Player auf dem neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra sehen - dieTop-Spiele am Freitagabend, am Sonntagmittag und am Montagabend sowiedie Relegation und den Supercup. Insgesamt erreicht Eurosport mitseinen TV-Sendern - darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 - 242 Mio. kumulierte Abonnenten in75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten.Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User proMonat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online undmobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs undAndroid) jederzeit und überall Zugang zu den EurosportBewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf dieOrganisation und Vermarktung von internationalenWeltklasse-Sportevents. Mehr Informationen untercorporate.eurosport.comPressekontakt:Rückfragen von Journalisten:Susanna StraußDiscovery/Eurosport PresseTel: (089) 20 60 99 231susanna_strauss@discovery.comFrank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.de