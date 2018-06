Tennis-ATP-Turnier Halle/Westfalen live in ZDF und ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft prägt die sportlicheAgenda in diesen Tagen: Mit den Gerry-Weber-Open in Halle/Westfalen,Deutschlands wichtigstem Tennis-Turnier, steht ein weitereshochkarätiges Event auf dem Programm des ZDF."ZDF SPORTextra" und ZDFinfo übertragen die Entscheidungen amkommenden Wochenende live: Los geht's am Samstag, 23. Juni 2018, ab11.25 Uhr im ZDF mit dem ersten Halbfinale. Das Finale am Sonntag,24. Juni 2018, steht ab 13.00 Uhr live auf dem Programm von ZDFinfo.Moderator im Tennis-Stadion von Halle ist Norbert Lehmann, die Spielekommentiert Aris Donzelli.Das Turnier zählt zur ATP World Tour 500 und dient traditionellzahlreichen Topspielern zur Vorbereitung auf das Grand-Slam-Turniervon Wimbledon. Ob der aktuelle ATP-Ranglisten-Erste Roger Federer beiseiner 16. Teilnahme den zehnten Turniersieg in Halle schaffen kann,muss sich zeigen. Nach dem Ausscheiden der Zverev-Brüder und PhillipKohlschreibers ruhen die Hoffnungen der deutschen Fans auf FlorianMayer.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell