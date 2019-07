Tennet stellt Pläne für Windenergie-Verteilkreuz in Nordsee vor

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Netzbetreiber Tennet stellt am Dienstag (9.30 Uhr) erste Planungen für ein Windenergie-Verteilkreuz in der Nordsee vor.



Unter anderem wird es in Hannover um die technische Machbarkeit, die Größenordnung und die Strom-in-Gas-Umwandlung gehen. Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens spricht dabei im Namen des internationalen Konsortiums "North Sea Wind Power Hub", zu dem neben Tennet auch Energienet, Gasunie und Port of Rotterdam gehören. Er wird über die Ergebnisse von Machbarkeitsstudien, Tests und Untersuchungen informieren.

In Zukunft - nach dem Jahr 2030 - können laut Tennet in großer Entfernung von der Küste mehrere Windenergie-Verteilkreuze entwickelt werden. Zuvor müssten große Windregionen ausgewiesen werden. Der groß angelegte Ausbau der Offshore-Windkraft sei notwendig, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen./cst/DP/jha