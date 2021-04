Tenneco-Aktien: Insider verkauft!

Tenneco Inc (NYSE:TEN) notierte um 0,8% niedriger als der vorherige Schlusskurs. Icahn Carl C hat am Dienstag, den 30. März ein Formular 4 bei der SEC eingereicht. Der Insider verkaufte 372.160 Aktien zu $10,75 am Freitag, 26. März, verkaufte 40.236 Aktien zu $10,79 am Montag, 29. März, und verkaufte 252.608 Aktien zu $10,79 am Dienstag, 30. März. . Nach diesen Transaktionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung