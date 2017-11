Tengelmann stiftet Professur für E-Commerce an der HRW / Unternehmen und HRW fördern Fachkräfte im Internethandel

Mülheim an der Ruhr/Bottrop (ots) - Die UnternehmensgruppeTengelmann setzt stark auf die Chancen der Digitalisierung undinvestiert seit 2009 intensiv in diesen Bereich. Um insbesondere dasThema E-Commerce weiter voranzubringen, übernimmt dastraditionsreiche Mülheimer Handelshaus für fünf Jahre dieFinanzierung einer Stiftungsprofessur an der Hochschule Ruhr West.Insgesamt stellt Tengelmann 500.000 Euro für Lehre und Forschung indas HRW Fachgebiet "-E-Commerce" zur Verfügung. Im Rahmen dieserAufgaben wird der/die künftige Lehrstuhlinhaber*in sich nebenForschung und Lehre im Studiengang E-Commerce aktiv in den Ausbau desneuen Fachgebiets in Mülheim an der Ruhr und Bottrop einbringen."Die zunehmende Digitalisierung im Handel spiegelt sich in denLehrplänen deutscher Hochschulen bisher noch kaum wider. Dabei ist esfür die weitere Entwicklung unseres Landes essentiell, jungenMenschen das erforderliche Rüstzeug an die Hand zu geben und sie zuermutigen, später in diesem Bereich tätig zu werden. Deshalb habenwir uns vor einigen Jahren entschlossen, an der Errichtung einerE-Commerce-Stiftungsprofessur mitzuwirken und diese auch finanziellzu fördern", erklärt Karl-Erivan W. Haub, geschäftsführender undpersönlich haftender Gesellschafter der UnternehmensgruppeTengelmann. "Der neue Studiengang an der Hochschule Ruhr West wirdfür Studierende und Unternehmen hochinteressant sein. DerOnline-Handel wächst weiterhin unglaublich schnell, und wir wissenaus eigener Erfahrung, dass den Handelsunternehmen gut ausgebildeteSpezialisten fehlen. Mit der Stiftungsprofessur wollen wir hier einenBeitrag leisten", so Karl-Erivan W. Haub weiter.Prof. Dr.-Ing. Gudrun Stockmanns, Präsidentin der Hochschule RuhrWest, erklärt: "Ich freue mich über die gelungene Kooperation mitTengelmann. Denn wir liegen mit dem Thema E-Commerce voll im Trendund kommen unserem Ziel, modernste Hochschule in der Region für dieRegion zu sein, ein Stückchen näher.""Wir sind sehr dankbar dafür, dass Tengelmann eineStiftungsprofessur im innovativen und modernen Fachgebiet E-Commercefördert. Denn im Online-Handel übernimmt das Unternehmen eineVorreiterrolle und unsere Studierenden können stark vom direktenAustausch und vom Praxisbezug profitieren", sagt Prof. Dr. OliverKoch, HRW Vizepräsident für Forschung und Transfer undkommissarischer Studiengangsleiter im Studiengang E-Commerce."Darüber hinaus ermöglicht uns die Förderung einer Stiftungsprofessurdurch Tengelmann, dass zusätzliche Mittel für Lehre und Forschungbereitstehen", so Prof. Koch weiter.Die Finanzierung der Professur durch Tengelmann läuft nach fünfJahren aus, wird danach aber von der Hochschule Ruhr West selbstübernommen.Über die Hochschule Ruhr WestDie Hochschule Ruhr West (HRW) ist eine staatliche Fachhochschulemit Standorten in Mülheim an der Ruhr und Bottrop. Gegründet im Jahr2009, zählt die HRW heute rund 5.800 Studierende. Im Herzen derMetropole Ruhr zeichnet sich die HRW vor allem durch dieVielfältigkeit ihrer Beschäftigten, Studierenden und die offeneHochschulkultur aus. Das Studienangebot umfasst zum im laufendenWintersemester 20 Bachelor- und sechs Masterstudiengänge aus denBereichen Informatik, Ingenieurwissenschaften, Mathematik,Naturwissenschaften und Wirtschaft. Neben der Lehre bildet dieanwendungsorientierte Forschung der Wissenschaftler*innen einetragende Säule der Hochschule. Weitere Informationen unterwww.hochschule-ruhr-west.de.Über TengelmannDie Unternehmensgruppe Tengelmann ist ein international tätigesHandelshaus, zu dem u. a. die Handelstöchter OBI, KiK, TEDi sowiebabymarkt.de gehören. Ebenfalls zum Konzern gehören dieImmobiliengesellschaft Trei Real Estate sowie dieBeteiligungsgesellschaften Emil Capital Partners in den VereinigtenStaaten und Tengelmann Ventures in Deutschland, die seit mehrerenJahren in Start-up-Unternehmen investieren. Das Familienunternehmenwurde 1867 in Mülheim an der Ruhr gegründet und feiert in diesem Jahrsein 150. Firmenjubiläum. Die in fünfter Generationeigentümergeführte Unternehmensgruppe Tengelmann ist in 20europäischen Ländern tätig und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016einen Jahresumsatz von netto 9,0 Mrd. Euro. Seit fast 50 Jahren setztsich das Unternehmen für den Natur- und Umweltschutz ein.Pressekontakt:Hochschule Ruhr WestHeike Lücking, Leiterin PR & Marketing, PressesprecherinTelefon: 0208 882 54 250, Mobil: 0151 5511 7234E-Mail: heike.luecking@hs-ruhrwest.deTengelmann Warenhandelsgesellschaft KGPressestelleTelefon: 0208 / 58 06-76 07E-Mail: public-relations@uz.tengelmann.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe Tengelmann, übermittelt durch news aktuell