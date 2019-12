Tenet Healthcare: Was war das denn?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tenet Healthcare, die im Segment "Gesundheitseinrichtungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.12.2019, 21:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 38.02 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tenet Healthcare entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tenet Healthcare liegt bei einem Wert von 16,29. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 70,14) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tenet Healthcare damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Tenet Healthcare-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 30,67 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -18,42 Prozent erzielen, da sie derzeit 37,59 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Tenet Healthcare erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 57,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um 12,11 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,34 Prozent im Branchenvergleich für Tenet Healthcare bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,02 Prozent im letzten Jahr. Tenet Healthcare lag 45,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.