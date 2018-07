Teneriffas 5-Sterne-Resort Abama stellt neuen Bauabschnitt mit Luxusimmobilien und Lifestyle-Quartier vor

Guia de Isora, Teneriffa (ots) - Das Abama Resort an derSüdwestküste Teneriffas hebt mit seinem neuen Bauabschnitt "AbamaPhase 4" die Standards für das Leben an einem Zweitwohnsitz auf einneues Niveau. Der Bau der Teilbereiche Plaza Abama, Villas del Tenisund Appartements Las Arcadias machen das Fünf-Sterne-Luxusresort zueinem der attraktivsten Ziele für einen Zweitwohnsitz im SüdenEuropas. Der Verkauf der neuen Luxusresidenzen hat in diesem Sommerbegonnen. Ab Juni 2020 sind sie bezugsfertig.Plaza Abama, ein Lifestyle-Viertel mit Restaurants, Boutiquen,Fitnesscenter, Außenpool und Terrasse, ist das Herzstück des neuenBauabschnitts. Hier kommen die Gäste morgens zu einem Frühstück mitfrischen Croissants zusammen, ehe sie zu einem Workout imFitnesscenter aufbrechen. Nach dem Besuch der Boutiquen können dieGäste den Nachmittag in einer der Bars verbringen und ein Glas Weinund Tapas genießen.Villas del Tenis, der Teil für sehr anspruchsvolle Käufer, bestehtaus 23 luxuriösen Einfamilienhäusern mit Pool, zwei oder dreiSchlafzimmern und atemberaubender Aussicht. Sowohl Villas del Tenisals auch die Abama Plaza wurden von den Architekten VirgilioGutiérrez Herreros und Eustaquio Martínez García entworfen.Die 60 Luxusappartements von Las Arcadias wurden vom Büro CoderchUrbanismo y Arquitectura mit viel Finesse und Liebe zum Detailentworfen. Jede Wohnung bietet einen spektakulären Panoramablick aufdas Meer. Die Appartements sind mit einem, zwei oder dreiSchlafzimmern jeweils mit Terrasse und Veranda erhältlich.Der Verkauf von Wohneigentum im Abama Resort begann 2012. Seitdemwurden 200 Einheiten vor allem an Briten, Belgier und Deutscheveräußert. 375 Millionen Euro wurden in das Resort investiert. DieResidenzen liegen neben dem 5-Sterne-Hotel Ritz Carlton mit über 13Restaurants. Angrenzend sind außerdem Spa, 18-Loch-Golfplatz,Tennis-Akademie und ein Sandstrand.Weitere Informationen:https://www.abamahotelresort.com/de/abama-phase-4/Bildmaterial Abama Phase 4: http://ots.de/222ZU1Pressekontakt:Jonathan KlimkeAbama Pressestelle c/o IC AGTel. +49 40 899 666-32jonathan.klimke@ic-gruppe.comOriginal-Content von: Abama Luxury Residences, übermittelt durch news aktuell