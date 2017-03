Kiel (ots) -Am Dienstag, den 21. März 2017 um 10 Uhr, wird der Tender "Rhein"seinen Heimathafen Kiel mit dem Ziel Mittelmeer verlassen. Unter demKommando von Korvettenkapitän Marco Reinisch (39) wird das zumUnterstützungsgeschwader gehörende Schiff den Tender "Main" in derEU-Operation "Sophia" im zentralen Mittelmeer ablösen.Nach der Übergabe im Hafen von Augusta (Italien) wird der "Rhein"dann im Seegebiet zwischen Italien und den libyschen Hoheitsgewässernoperieren, um gemeinsam mit weiteren internationalen Marineeinheiteneinen Beitrag zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität zu leisten.Kommandant Reinisch ist mit der Vorbereitung seiner Mannschaftsehr zufrieden: "Die letzten Wochen und Monate waren geprägt durchEinsatzausbildungsabschnitte, Materialausrüstung sowie letztenInstandsetzungen. Im Rahmen der Einsatzausbildung und Vorbereitunghat die Besatzung sich sehr flexibel, äußerst leistungsfähig undmotiviert gezeigt. EUNAVFORMED Operation 'Sophia' wird uns im Rahmendes operativen Auftrages, aber auch im Rahmen der Seenotrettung sehrviel abverlangen. Unsere Fähigkeit als Team, sowie die individuelleLeistung jedes einzelnen Besatzungsmitgliedes wird hier gefordertsein. Wir sind gut ausgebildet und vorbereitet. Ich bin sehr stolzauf meine Besatzung und fest davon überzeugt, dass wir dembevorstehenden Einsatz gerecht werden."Mit einer Personalübernahme vom Tender "Main" im Einsatzgebietwird der "Rhein" bis auf die letzte Koje belegt sein. Neben dereigenen Bordbesatzung werden auch Sanitätspersonal, Ärzte,Militärpolizei, Sprachmittler, Berater und Sicherungssoldaten an Bordgenommen, sodass insgesamt 102 Männer und Frauen an Bord sein werden.Hintergrundinformationen EUNAVFORMED Operation "Sophia"Kernauftrag der Operation ist die Bekämpfung kriminellerSchleusernetzwerke vor der libyschen Küste. Dazu werden die Schiffe,Flugzeuge und Hubschrauber auf hoher See und im internationalenLuftraum zwischen der italienischen und libyschen Küste eingesetzt.Sie überwachen das Seegebiet und tragen durch Aufklärungsergebnissedazu bei, dass ein umfassendes Bild über die Aktivitäten vonSchleusern entsteht, die das Leben von Menschen riskieren, um darausProfit zu schlagen.Die "Sophia-Schiffe" sind ermächtigt, in internationalen GewässernBoote anzuhalten und zu durchsuchen, bei denen der Verdacht besteht,dass sie von Schleusern genutzt werden. Sie können beschlagnahmt undumgeleitet, Schleusereiverdächtige an Bord eines Kriegsschiffsgenommen und an einen EU-Mitgliedsstaat übergeben werden. DieStrafverfolgung selbst ist für den Verband nicht mandatiert. "Sophia"nimmt Schleppern die Bewegungsfreiheit, sich auf hohe See zu begebenund verlassene Boote erneut zu nutzen, um damit erneut ihrmenschenverachtendes Geschäft zu betreiben. Die Schiffe dürfen imRahmen des Völkerrechts, der Mandate und der "Rules of Engagement"militärische Gewalt zur Durchsetzung ihres Auftrags einsetzen.Den Namen "Sophia" hat die Operation erhalten, nachdem am 24.August 2015 an Bord der Fregatte "Schleswig-Holstein" eine kleineSomalierin geboren wurde und auf den Wunsch der Mutter hin durch dieBesatzung einen Namen erhielt - eben Sophia.Der Deutsche Bundestag hat dem Mandat für die Beteiligungdeutscher Marineschiffe an der Phase zwei der Operation EUNAVFOR MED"Sophia" am 1. Oktober 2015 zugestimmt. Das Mandat gilt derzeit bis30. Juni 2017.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Tender 'Rhein' läuft zurOperation 'Sophia' aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Dienstag, den 21. März 2017. Eintreffen bis spätestens 9.15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106Kiel.Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalenPressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 20. März2017, 14 Uhr beim Presse- und Informationszentrum Marine unter derFax-Nummer 0431-71745-1412 oder untermarkdopizpressestellekiel@bundeswehr.org zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0) 431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell