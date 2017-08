Kiel (ots) -Am Montag, den 28. August 2017 um 10 Uhr, wird der Tender "Rhein"wieder in seinem Heimathafen Kiel zurück erwartet. Über fünf Monatewar das zum Unterstützungsgeschwader gehörige Versorgungsschiff imMittelmeer unterwegs und rettete in dieser Zeit 2.100 Personen ausakuter Seenot.Dabei war von der Besatzung stets volles Engagement gefordert,beispielsweise als sie für mehrere Tage jeweils 919 und 1.181 inSeenot geratene Personen an Bord nahmen und versorgten. "Auf dieunglaubliche Motivation und Einsatzbereitschaft meiner Besatzung binich besonders stolz", so der Kommandant, Korvettenkapitän MarcoReinisch (39).Am 21. März 2017 hatte die 67-köpfige Besatzung des Tenders IhrenHeimathafen verlassen und dabei rund 25.000 Seemeilen im Einsatzzurückgelegt. Das entspricht mehr als einer Erdumrundung. Der Tender"Rhein" wurde inzwischen im Einsatzgebiet durch die Fregatte"Mecklenburg-Vorpommern" abgelöst und befindet sich auf dem HeimwegRichtung Kiel.Hintergrundinformationen EUNAVFORMED Operation "Sophia"Seit Juni 2015 beteiligt sich Deutschland durchgehend an EUNAVFORMED Operation "Sophia". Kernauftrag der Einheiten des Verbands ist,zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf der zentralenMittelmeerroute beizutragen. Die Soldaten haben außerdem zahlreicheMenschen aus Seenot gerettet. Die Operation ist nach einemsomalischen Mädchen benannt, das am 24. August 2015 an Bord derFregatte "Schleswig-Holstein" zur Welt kam.Es werden Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber auf Hoher See und iminternationalen Luftraum zwischen der italienischen und libyschenKüste eingesetzt. Sie überwachen das Seegebiet und tragen durchAufklärungsergebnisse dazu bei, dass ein umfassendes Bild über dieAktivitäten von Schleusern entsteht, die das Leben von Menschenriskieren, um daraus Profit zu schlagen.Der UN-Sicherheitsrat mandatierte den Einsatz am 9. Oktober 2015mit der Resolution 2240 (2015). Der Rat der Europäischen Unionbeschloss am 25. Juli 2017, das Mandat der Operation bis zum 31.Dezember 2018 zu verlängern. Mit Beschluss des Deutschen Bundestagesvom 29. Juni 2017 beteiligt sich auch die Bundeswehr weiterhin anEUNAVFOR MED Operation "Sophia". Das Mandat gilt bis zum 30. Juni2018.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Tender 'Rhein' kehrt vonOperation 'Sophia' zurück" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Montag, den 28. August 2017, 10 Uhr Eintreffen bis spätestens 9.15Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106KielProgramm:09.30 UhrAntreten der Besatzungen09.45 UhrAnkunft Kommandeur UstGschw, Vertreter Einsatzflottille 110 UhrAnlegen Tender "Rhein" mit anschl. BegrüßungszeremoniellAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Freitag, den 25. August 2017, 12 Uhr beim Presse-und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0) 431-71745-1412zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell