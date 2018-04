Kiel (ots) -Am Mittwoch, den 18. April 2018 um 10 Uhr, wird der Tender "Mosel"seinen Heimathafen Kiel in Richtung Mittelmeer verlassen. Unter demKommando von Fregattenkapitän Jens Röder (45) wird der zumUnterstützungsgeschwader gehörende Tender als deutscher Beitrag imEinsatz EUNAVFOR MED Operation "Sophia" die Fregatte "Sachsen"ablösen.Nach der Übergabe im italienischen Catania (Sizilien) wird die"Mosel" mit ihrer 106-köpfigen Besatzung für die nächsten sechsMonate gemeinsam mit weiteren internationalen Partnern einen Beitragzur Bekämpfung der Schleuserkriminalität leisten. Dabei operieren dieSchiffe im Seegebiet zwischen Italien und den libyschenHoheitsgewässern, dessen Ausdehnung in etwa der Fläche Deutschlandsentspricht.Neben der eigenen Besatzung nimmt der Tender auchSanitätspersonal, Militärpolizisten, Sprachmittler, Rechtsberater undBoarding-Soldaten an Bord. Die Deutsche Marine stellt diesesmaßgeschneiderte Team speziell für den Einsatz zusammen.Kommandant Röder blickt zuversichtlich auf diesen Einsatz. "DieBesatzung hat bereits in den Übungen für den Ernstfall und in dererfolgreich bestandenen Einsatzbesichtigung gezeigt, dass sie einenplötzlichen Rettungseinsatz und die damit verbundene Aufnahme von inNot geratenen Personen, genauso ruhig bewältigt wie die Annäherung anpotenzielle Menschenschleuser."Hintergrundinformationen EUNAVFOR MED Operation "Sophia"Seit Juni 2015 beteiligt sich Deutschland durchgehend an derEU-Mission EUNAVFOR MED Operation "Sophia". Kernauftrag der Einheitendes Verbands ist, zur Aufklärung von Schleusernetzwerken auf derzentralen Mittelmeerroute beizutragen. Des Weiteren soll dieOperation dazu beitragen, den illegalen Waffentransport imEinsatzgebiet nach Maßgabe der Resolution 1970 (2011) desUN-Sicherheitsrats und der späteren Beschlüsse, insbesondere derResolution 2292 (2016) über das Waffenembargo gegen Libyen zuverhindern. Die Soldaten haben außerdem zahlreiche Menschen ausSeenot gerettet. Die Operation ist nach einem somalischen Mädchenbenannt, das am 24. August 2015 an Bord der Fregatte"Schleswig-Holstein" zur Welt kam.Es werden Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber auf hoher See und iminternationalen Luftraum zwischen der italienischen und libyschenKüste eingesetzt. Sie überwachen das Seegebiet und tragen durchAufklärungsergebnisse dazu bei, dass ein umfassendes Bild über dieAktivitäten von Schleusern entsteht, die das Leben von Menschenriskieren, um daraus Profit zu schlagen.Der Rat der Europäischen Union hat im Juni 2016 beschlossen, derOperation neben ihrem Kernauftrag eine weitere Unterstützungsaufgabezu übertragen. Die Operation soll zum Kapazitätsaufbau der libyschenKüstenwache und Marine beitragen. Damit sollen sie in die Lageversetzt werden, das "Geschäftsmodell" des Menschenschmuggels auf derzentralen Mittelmeerroute zu unterbinden.Der UN-Sicherheitsrat mandatierte den Einsatz am 9. Oktober 2015mit der Resolution 2240 (2015). Der Rat der Europäischen Unionbeschloss am 25. Juli 2017, das Mandat der Operation bis zum 31.Dezember 2018 zu verlängern. Mit Beschluss des Deutschen Bundestagesvom 29. Juni 2017 beteiligt sich die Bundeswehr an EUNAVFOR MEDOperation "Sophia". Das Mandat gilt bis zum 30. Juni 2018.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Tender 'Mosel' läuft zumEU-Einsatz aus" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Mittwoch, den 18. April 2018, 10 Uhr. Eintreffen bis spätestens 9Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106KielProgramm:9.15 UhrAntreten der Besatzung und eingeschifftes Personal an derInstandsetzungskaje des Marinestützpunktes Kiel9.30 UhrEintreffen Kommandeur Unterstützungsgeschwader und VertreterEinsatzflottille 1 mit anschl. Ansprache und Verabschiedung10 UhrAblegen Tender "Mosel" zur EUNAVFOR Med Operation "Sophia"Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Dienstag, den 17. April 2018, 13 Uhr beim Presse-und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0) 431-71745-1412zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell