Tenda feiert glanzvollen Auftritt auf der CeBIT 2017

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die diesjährige CeBIT,die vom 20. bis 24. März stattfand, widmete sich weitgehend Netzwerk-und mobilen Lösungen. Tenda, einer der führenden Hersteller vonNetzwerkausrüstung, nahm an dieser Veranstaltung mit allenProduktserien teil, einschließlich Heimvernetzung,Geschäftsvernetzung, Schaltern, Stromleitungen und IP-Kameras, vondenen die 11AC-Produktserie für Heimvernetzung und Schalter zu denbeliebtesten Modellen wurden.Der AC18, dem die Hauptrolle bei dieser Ausstellung zukam, ist einDualband-Router, der neben seiner starken Leistung auch über einspezifisches, futuristisches Flugzeuggehäuse verfügt. Unter seinembeeindruckenden Äußeren ist der AC18 mit allen von den 11AC-Serienunterstützen Merkmalen integriert, wie die Unterstützung desaktuellen 802.11ac-Protokolls und die fortschrittliche Technologiewie z. B. Beamforming+, und ist mit dem 11a/b/g/n Standardkompatibel. Dadurch weist die 11AC-Serie große Fortschritte in derTransmissionsrate und der Signalqualität auf. Die Schalter, diesowohl Daten als auch Elektrizität in einem 250 Meter-Kabelübertragen können, sind mit Blitzschutz und einer hohenPortgeschwindigkeit ausgerüstet. Das sind die Schlüsselfaktoren, aufdie Kunden hohen Wert legen, insbesondere bei Sicherheitsprojekten.Während der fünftägigen Ausstellung erregte Tenda vielAufmerksamkeit, wie z. B. bei Partnern, die seit mehreren Jahren mitTenda zusammenarbeiten, und mit Kunden, die bereits unsere Produktegenutzt haben, und obwohl manche zum ersten Mal von Tenda hörten,ebbte das Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit sowie an denProdukten nicht ab, insbesondere nachdem sie das Streaming undschnelle Wi-Fi-Set am Stand erlebten."Dieses Jahr freut sich Tenda auf der CeBIT nach weiteren Partnernzu suchen und Tenda in jedem Winkel Europas zu bewerben. Die CeBITwird das Sprungbrett zu unserem Erfolg in Europa sein", sagte TendasSenior Executive für den europäischen Markt. "Wir verfolgen dieVision, sichere, praktische und hochwertigeHochgeschwindigkeits-Networking-Produkte und -Lösungen für alleanzubieten, die WI-FI brauchen. Wir haben allen Grund zur Annahme,dass Tenda nicht nur auf der CeBIT, sondern in allen europäischenRegionen eine Glanzleistung vollbringen wird. Warten wir einfach aufseine Blütezeit in Europa."Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an:marketing@tenda.cn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/484303/Tenda.jpgPressekontakt:Zoey Zeng+86-157-1206-1012zengying@tenda.cnOriginal-Content von: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell