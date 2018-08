Tencent: Das wird was Großes!

Während der deutsche Software-Konzern SAP in den Vereinigten Arabische Emiraten sein erstes Rechenzentrum eröffnet, um im Nahen Osten Cloud-Dienste zu offerieren, baut der chinesische Internetkonzern Tencent seine Kapazitäten im eigenen Land kräftig aus. Wie der OWC Verlag für Außenwirtschaft vermeldet, wird der Konzern drei Milliarden Yuan (rund 380 Millionen Euro) in den Ausbau seines im Jahr 2015 eröffneten Rechenzentrums in Chongqing ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.