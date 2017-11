Tencent, der weltweit fünftgrößte Konzern, lanciert QQ X-Projekt, um junge Menschen zu inspirieren

Grosse-Mauer-Station, Antarktis (ots/PRNewswire) - Die Expeditionfür das QQ X-Projekt des Instant-Messaging-Service QQ, im Besitz undbetrieben vom führenden chinesischen Internetunternehmen TencentHoldings, hat die Reise zur Große-Mauer-Station in der Antarktis(62°12'59" S, 58°57'52" W) auf Einladung von Stationsvorstand Chen Boerfolgreich abgeschlossen. Drei aus den 800 Millionen JugendlichenChinas ausgewählte bemerkenswerte junge Menschen werden dieLandformen, Geomorphologie und Spezies des südlichsten Kontinents derErde erforschen.Das QQ X-Projekt machte auf dem Weg in die Antarktis Zwischenhaltauf den Galapagos-Inseln, in Namibia und in Spanien. Alle vierZielorte teilen den Wunsch, jungen Menschen den Weg zu ebnen, diedavon träumen, die Welt zu erforschen. Auf den ersten dreiWegstationen wurde das Projekt u. a. von der ecuadorianischenBotschaft in China, der namibischen Botschaft in China, der ChineseArctic and Antarctic Administration, dem CharlesDarwin-Forschungsinstitut und dem World Wildlife Fund unterstützt.Die Marktkapitalisierung von Tencent lag am 21. November 2017 bei4,13 Billionen HKD (ca. 528,5 Milliarden USD), und erreichte damitvor Facebook Platz 5 in der Welt. Tencent plant im Rahmen seinerenorm schnellen Entwicklung, das Potenzial junger Menschen weltweitzu erschließen und zudem als Unternehmen eine größere sozialeVerantwortung zu übernehmen, die natürlichen und humanistischen Werteder Welt zu ergründen sowie über QQ noch mehr Verbindungen zur Weltherzustellen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/609826/QQ_X_Project.jpgPressekontakt:Yuanqiang Gong+86-151-0210-8104yuanqiang.gong@bluefocus.comOriginal-Content von: Tencent Holdings Limited, übermittelt durch news aktuell