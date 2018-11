Tencent präsentiert optimierte Cloud-Services auf der Gaming-Messe G-STAR

Technologiemarktführer präsentiert Cloud-Services mitGaming-ErweiterungBusan, Südkorea (ots/PRNewswire) - Tencent, ein führenderInternetservice-Anbieter, präsentiert seine Cloud-Services und seineunvergleichlichen Plattformen für Gaming und soziale Netzwerke aufder G-STAR 2018, die vom 15.-18. November in Busan, Koreastattfindet. Bei diesem Event, das zu den weltweit größtenGaming-Messen gehört, wird sich das chinesischeTechnologieunternehmen - das auch ein bekannter Gaming-Entwickler ist- auf vertrautem Territorium bewegen."Wir freuen uns darauf, unsere Freunde in der Gaming-Branche zutreffen und zu zeigen, wie wir Tencent Cloud mit unserer Erfahrungzur optimalen Lösung für Spieleentwickler und -herausgeber gemachthaben", erklärt John Dao, Vizepräsident von Tencent Cloud.Tencent Cloud bietet 49 Verfügbarkeitszonen, von denen jede inHochgeschwindigkeit und mit einer 4T-geschützten Bandbreite arbeitet.Sie sind alle weltweit in 25 geografischen Regionen einsatzbereit.Die Produkte von Tencent Cloud unterstützen den gesamten Lebenszyklusder Entwicklung und des Betriebs von Spielen und sorgen damit für ihrschnelles Wachstum auf der internationalen Geschäftsbühne. Darüberhinaus bietet Tencent Cloud nahtlose Konnektivität mit QQ, WeChat,WeGame, dem Tencent App Store und anderen vom Unternehmenbereitgestellten Services. Damit steht ein ganzes Füllhorn ankanalorientierten Werberessourcen zur Verfügung, mit denenausländische Gaming-Unternehmen expandieren und den chinesischenMarkt erobern können.Die Tencent Cloud-Services werden nicht nur auf einerEinführungskonferenz, sondern auch auf dem Messestand von Tencent aufder G-STAR gezeigt. Hier können sich die Messebesucher in einer Reihevon praktischen interaktiven Präsentation wie Demonstrationen vonCloud-Gaming und dem immersiven 3D-Audio-Effekt derGaming-Multimedia-Maschine selbst überzeugen.- Ende -Informationen zur G-STAR 2018Als eine der vier größten Gaming-Messen der Welt hat sich dieG-STAR von einer regionalen Branchenmesse zu einem wirklichinternationalen Event für Spieleentwickler und Player aus der ganzenWelt entwickelt.Informationen zu TencentTechnologie ist das Zaubermittel, mit dem TencentInternetbenutzern das Leben erleichtert. Über unsere sozialenNetzwerkprodukte Weixin und QQ erhalten unsere Nutzer Zugang zu einemganzen Katalog digitaler Inhalte: Spiele, Videos, Musik und Bücher.Dank unserer eigenen Targeting-Technologie können WerbetreibendeHunderte Millionen von Verbrauchern in ganz China erreichen. UnsereInfrastrukturservices für Zahlungsverkehr, Sicherheit, die Cloud undkünstliche Intelligenz sorgen für unübertroffene Angebote undunterstützen das Geschäftswachstum unserer Partner. Tencentinvestiert umfassend in Menschen und Innovationen - nur so können wiruns genauso schnell entwickeln wie das Internet.Tencent wurde 1998 in Shenzhen, China gegründet. DieTencent-Aktien werden auf dem Basismarkt der Hongkonger Börsegehandelt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/784702/Tencent_Cloud_Korea_Conference.jpgPressekontakt:Portia HuangPortiahuang@tencent.com+86-755-8279-2820Original-Content von: Tencent Cloud, übermittelt durch news aktuell