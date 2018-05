Tencent: Der nächste große Einstieg

„Path of Exile“ begann 2013 als Fantasy-Action-Rollenspiel einiger neuseeländischer Enthusiasten – und wurde ein Riesenerfolg. Das Spiel der unabhängigen Grinding Gear Games zieht bis heute Millionen Gamer in den Bann. Nun hat sich der chinesische Publisher Tencent 80 Prozent der Firmenanteile des Studios gesichert – und die Szene ist in Aufruhr.

Tencent genießt einen guten Ruf

Dabei genießt Tencent unter Gamern einen guten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.