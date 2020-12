Tencent: Das muss jetzt gelingen

Die Tencent-Aktie fiel in der vergangenen Woche unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Gleich am Montag wurde die wichtige Unterstützung aufgegeben und es sah zunächst so aus, als wäre eine Richtungsentscheidung zugunsten der Bären getroffen worden. Im Tief fiel die Aktie anschließend bis zum Dienstag auf 59,35 Euro zurück.

Auf diesem Niveau stoppten die Bullen die Abwärtsbewegung und leiteten einen neuen Anstieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung