Tencent: Das kann was Großes werden!

Beide Unternehmen gehören in ihren Heimatmärkten zu den führenden IT-Anbietern, Tencent in China und Samsung in Südkorea. Was den Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) anbetrifft, sind jedoch beide spät dran. Wie die Nachrichtenseite Business Korea berichtet, wollen die beiden Konzerne daran jetzt etwas ändern – und haben eine Allianz geschmiedet. Das Ziel: Die Entwicklung von Geräten mit künstlicher Intelligenz (AI), insbesondere ...

Ein Beitrag von Achim Graf.