Tencent: Das ist der nächste große Deal!

Laut Medienberichten folgt der chinesische Technologiekonzern Tencent dem Aufruf der Regierung und hat unlängst Investitionen im Umfang von 70 Milliarden Dollar angekündigt. Diese enorme Summe will das Unternehmen demanch innerhalb von fünf Jahren in neue Infrastrukturmaßnahmen stecken, unter anderem in Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Das notwendige Kapital ist bei Tencent offenbar vorhanden, denn auch der nächste große Deal ist bereits



